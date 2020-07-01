Кабмин уволил четырех замов министра образования [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины на своем заседании уволил четырех заместителей министра образования и науки. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Интерфакс.
Правительство уволило первого замминистра образования Юрия Полюховича, а также замминистров Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского. Павла Полянского освободили от должности государственного секретаря Министерства образования.
Таким образом, в министерстве остаются работать исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет и замминистра образования Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.
Также Кабмин провел следующие назначения:
- Ставчук Ирина - заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Орлов Сергей - заместитель Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Дегнера Игорь - заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда;
- Полянский Павел - заместитель госсекретаря Кабмина.
Кабмин уволил:
- Кушнир Сергей выведен из состава правления "Укрзализныци";
- Заболотного Геннадия - с должности заместителя Министра Кабмина;
- Ставчук Ирину - с должности заместителя Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как будет проходить ВНО и вступительная кампания во время пандемии.
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