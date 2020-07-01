Кабинет министров Украины на своем заседании уволил четырех заместителей министра образования и науки. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Интерфакс.

Правительство уволило первого замминистра образования Юрия Полюховича, а также замминистров Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского. Павла Полянского освободили от должности государственного секретаря Министерства образования.

Таким образом, в министерстве остаются работать исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет и замминистра образования Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

Также Кабмин провел следующие назначения:

Ставчук Ирина - заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Орлов Сергей - заместитель Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Дегнера Игорь - заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда;

Полянский Павел - заместитель госсекретаря Кабмина.

Кабмин уволил:

Кушнир Сергей выведен из состава правления "Укрзализныци";

Заболотного Геннадия - с должности заместителя Министра Кабмина;

Ставчук Ирину - с должности заместителя Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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