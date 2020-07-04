Стрілянина у центрі Києва: поліція відкрили провадження за статтею "хуліганство" [ Редактировать ]
Масова бійка зі стріляниною у самому центрі Києва. Постраждало 3 людей. 10 затримано. Інцидент стався сьогодні близько четвертої години ранку на літньому майданчику поблизу торговельного центру на Бесарабській площі.
На цих кадрах видно як відбувався конфлікт, що виник між двома компаніями. Згодом розпочалась бійка, під час якої один із чоловіків дістав зброю та здійснив декілька пострілів.
Правоохоронці вилучили стартовий пістолет та гільзу, які направлять на експертизу. Причини конфлікту встановлюються, відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
Усі ці події розгортались поблизу розважальних закладів, які попри карантинні обмеження були відкриті після 22-ої години.
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