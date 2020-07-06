Гривня витримає: експерти пояснили, до чого призведе відставка Смолія [ Редактировать ]
То вгору, то вниз. Українці звикли до валютних коливань. Та останні дні після відставки Якова Смолія - гривня трохи просіла. Зараз долар коштує 27 гривень.
А чого чекати далі? В який бік піде гривнево-доларова гойдалка. І чи варто українцям бігти купувати валюту? Галина Якушко - питала.
Смолій піде - гривня впаде! Така інформація ширилася інтернетом після звільнення голови Нацбанку.
Бо одразу після його заяви долар підскочив на 50 копійок. Чого чекати далі? І скільки американська валюта - коштуватиме в українських обмінниках?
Андрій Вігірінський, політолог:
Якщо заява призводить до паніки. Паніка полягає в тому що звідси починають втікати гроші. Тобто гривня знецінюється, тобто стає коштувати долар дорожче, тобто не 27, а 28.
Курс долара один із важливих параметрів держбюджету. Цього року у кошторисі заклали у 27,5 гривень за долар. Утім навесні, після початку пандемії, уряд змінив прогноз до 29 гривень. Економісти кажуть: якщо людям вигідний дешевий долар, то державі навпаки.
Потрібно, аби курс відповідав закладеному. Бо тоді не виникає дефіциту бюджету. За прогнозами, до кінця року зелений коштуватиме 27-29 гривень.
Олег Пендзин, економіст:
Для тих, хто не має багато грошей не варто бігати і міняти долари на гривні або гривні на долари. Поясню чому. Тому що ви втратите на самому спреді. На от різниці між продажом і купівлею. Просто втратите!
До того, доларові коливання в межах двох гривень, не повинні вплинути на ціну продуктів. А от техніка може подорожчати. Утім пересічних українців - ціна на валюту, схоже, не надто турбує. Кажуть - взагалі не мають заощаджень.
Максим, мешканець Києва:
Кто-то может и зарабатывает типа Нацбанка, а средней украинец нет. Может меньше уходят. Ну вот какие скачки, за ночь 50 копеек.
Василь Бюрянчик, мешканець Києва:
Як в мене є сто чи 200 доларів - це на мій бюджет не сильно вплине.
Заспокоює і президент України. Володимир Зеленський каже: долара по сто точно не буде. Хто б не очолив Нацбанк.
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