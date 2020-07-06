То вгору, то вниз. Українці звикли до валютних коливань. Та останні дні після відставки Якова Смолія - гривня трохи просіла. Зараз долар коштує 27 гривень.

А чого чекати далі? В який бік піде гривнево-доларова гойдалка. І чи варто українцям бігти купувати валюту? Галина Якушко - питала.

Смолій піде - гривня впаде! Така інформація ширилася інтернетом після звільнення голови Нацбанку.

Бо одразу після його заяви долар підскочив на 50 копійок. Чого чекати далі? І скільки американська валюта - коштуватиме в українських обмінниках?

Андрій Вігірінський, політолог:

Якщо заява призводить до паніки. Паніка полягає в тому що звідси починають втікати гроші. Тобто гривня знецінюється, тобто стає коштувати долар дорожче, тобто не 27, а 28.

Курс долара один із важливих параметрів держбюджету. Цього року у кошторисі заклали у 27,5 гривень за долар. Утім навесні, після початку пандемії, уряд змінив прогноз до 29 гривень. Економісти кажуть: якщо людям вигідний дешевий долар, то державі навпаки.

Потрібно, аби курс відповідав закладеному. Бо тоді не виникає дефіциту бюджету. За прогнозами, до кінця року зелений коштуватиме 27-29 гривень.

Олег Пендзин, економіст:

Для тих, хто не має багато грошей не варто бігати і міняти долари на гривні або гривні на долари. Поясню чому. Тому що ви втратите на самому спреді. На от різниці між продажом і купівлею. Просто втратите!

До того, доларові коливання в межах двох гривень, не повинні вплинути на ціну продуктів. А от техніка може подорожчати. Утім пересічних українців - ціна на валюту, схоже, не надто турбує. Кажуть - взагалі не мають заощаджень.

Максим, мешканець Києва:

Кто-то может и зарабатывает типа Нацбанка, а средней украинец нет. Может меньше уходят. Ну вот какие скачки, за ночь 50 копеек.

Василь Бюрянчик, мешканець Києва:

Як в мене є сто чи 200 доларів - це на мій бюджет не сильно вплине.

Заспокоює і президент України. Володимир Зеленський каже: долара по сто точно не буде. Хто б не очолив Нацбанк.