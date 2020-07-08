Пожежі на Луганщині: до постраждалих районів прибув президент [ Редактировать ]
Кількість загиблих внаслідок пожежі на Луганщині зросла до чотирьох людей. Як повідомив Представник омбудсмена у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський, цієї ночі в реанімації помер чоловік.
Ще одна людина вважається зниклою без вісти. У місцевій лікарні перебуває 27 осіб, з них 17 дітей. За інформацією ДСНС наразі на території Новоайдарського району спостерігається 15 осередків горіння лісових масивів. Рятувальники евакуювали 30 людей, ще 30 відселили.
Кілька тисяч мешканців залишилися без електрики та газу. Нагадаю, в понеділок удень зайнявся ліс поблизу Осколонівки Новоайдарського району. Через сильний вітер полум'я почало швидко поширюватися. Правоохоронці перекрили дороги в напрямку із Сєверодонецька до Новоайдара й до села Пурдівка.
ДСНС залучила майже 800 рятувальників, зокрема із сусідніх регіонів. Пожежникам допомагають майже півтисячі військових та поліція. Зранку на Луганщину прибули президент, секретар РНБО, голови МВС, ДСНС і Нацполіції.
Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України:
На території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу Смолянинове, Капітанове та Воронове евакуйовано з житлових будинків Смолянинове та дачного кооперативу Вовче Озеро 30 осіб, з них 13 дітей.
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