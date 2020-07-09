Іран з 20 липня готовий розпочати переговори з Україною щодо лайнера МАУ, збитого над Тегераном у ніч на восьме січня. Про це йдеться у заяві посольства. Саме 20 липня має початися розшифровка "бортових самописців", їх Іран має передати до Франції.

До експертизи долучаться і українські фахівці. Раніше у вітчизняному МЗС неодноразово повідомляли, що Іран відмовляється від перемов у рамках розслідування аварії та щодо компенсацій родичам загиблих.