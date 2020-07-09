Маєте земельний пай - тоді готуйте гроші! Народні депутати хочуть обкласти дрібні фермерства новим податком! Автори законопроекту 31-31, а це переважно "Слуги народу" пояснюють це бажанням вивести сільгоспбізнес з тіні. Але така ініціатива навіть прем'єра здивувала. Тож чи на часі додатковий фінансовий тягар, питала Лариса Зубенко.

Це село Червонопілля, що на Кіровоградщині. Тут фермерує вже майже двадцять років Микола Пелеш. Обробляє двісті паїв. Вирощує пшеницю, ячмінь, горох, ріпак та соняшник. Про законопроект №3131 знає ще з лютого. Тоді ще був час з ним ознайомитись, бо зараз не до цього - жнива. Прогнозує, що для тих, хто працює легально - зміни будуть невідчутні.

Микола Пелеш, фермер:

В принципі я рахував, ми сплачуємо більше ніж планується, в нас бухгалтер вираховувала, 1800 з гектара ми платимо, це НДС всі податки, якщо не вистачає доплачуєш, якщо вистачає нічого не платиш, то ми всі, хто працює легально їх цей закон не стосується, нічого не змінюється, а ті хто працював нелегально прийдеться заплатить, вийти в легальне поле, тому що потрібно показати де твоя земля, де знаходиться, як ти з нею працюєш, я думаю це потрібний закон.

Та в Україні майже третина паїв знаходяться в тіні, кажуть в Слузі народу. А отже держскарбниця недоотримує близько семидесяти мільйонів гривень податків щороку. Порахували і розробили новий законопроект. Він, наче, має повністю легалізувати галузь. Пропонують змусити власників паїв або ж їхніх орендаторів платити податок - близько шести тисяч гривень на рік. І це незалежно від того, чи має фермер прибуток, або ж цього року неврожай.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Для простої людини, для фермера, для одноосібника це ніщо інше, як ускладнення адміністрування і це для такої людини буде непомірний тягар, оце все адмініструвати, оце все розраховувати, надавати, а потім все сплачувати, якщо порахувати, то там виходить близько шести тис гривань за пай.

Документ вже розкритикували аграрії та експерти. Кажуть, найбільше зміни відчують на собі малі фермерства. Адже якщо для великих корпорацій ці суми - умовність, то для малих - суттєвий мінус, який може виштовхнути їх з ринку взагалі, а власників землі стимулюватиме продати наділи.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

У них, цих великих підприємств сума податків - податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, земельного податку завжди буде вища, ніж оце умовне податкове зобов'язання, фактично вони нічого доплачувати не будуть, тому, як висновок, такий фіскальний режим призведе до того, що це стимулюватиме фермерів і одноосібників більш охочіше передавати земельні ділянки в оренду великим підприємствам. фактично це сприятиме витісненню дрібного фермерства з їхніх земель

Сергій Каплін, лідер партії "Простих людей":

Складывается устойчивое впечатление, что смена власти произошла для того, чтобы забрать у простых людей единственное, что у них осталось. Единственное, после того, как забрали фабрики, заводы, государство. Забрать украинскую землю у обычного простого крестьянина, у обычного простого украинского человека. Таким образом, ввели земельную реформу и теперь придумали новый налог на паи - с тем, чтобы заставить людей эту землю за дешево продавать. Чтоб крупные иностранные корпорации, в основном европейские, американские эту землю у простого человека скупили

На сьогоднішньому засіданні профільного парламентського комітету депутати вирішили знизити податкову ставку та на два роки запровадити перехідний період із нульовим відсотком. Та від прийняття законопроекту народні обранці не відмовляються.

У Кабміні ж заявляють - приймати цей законопроект недоречно в умовах кризи. Денис Шмигаль через профільне міністерство та комітет обіцяє звернутися до нардепів, аби переконати їх не збільшувати фінансовий тягар.