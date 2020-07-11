А тим, кому пощастило подорожувати у карантинні часи, не завжди весело повертатися. Після прильоту в Україну з більшості країн світу, на мандрівників чекає двотижнева самоізоляція. Хто не хоче сидіти на карантині - платять гроші. У МОЗі розробили новий принцип виходу із самоізоляції для туристів.

Можна здати ПЛР-тест у будь-якій приватній клініці та, якщо результат негативний, система Дій Вдома повинна зняти з обліку. Як нові правила працюють у реальному житті - перевіряла Лариса Зубенко.

Джесіка близько двох тижнів тому прилетіла до Києва із Америки. Аби не сидіти два тижні на самоізоляції, вирішила здати ПЛР-тест.

Джесіка:

Я очень обрадовалась и сразу же в Борисполе узнала список клиник, которые могут данную процедуру сделать. Мне дали список клиник - частные и государственные. В частных была та клиника, в которую я хотела попасть. В итоге я в нее пошла, на следующий день сдала тест.

За кілька днів, отримавши негативний результат, дівчина готувалася до виходу із самоізоляції, та з програми Дій Вдома її МОЗ так і не зняв.

Джесіка:

Ты звонишь в МОЗ - они не берут трубку, ты звонишь в клинику - они ничего не знают, звонишь в Минцифру, они говорят - звоните в МОЗ, а там горячая линия просто не работает, в итоге я решила через 2 дня поехать в МОЗ, нас там было человек 20, все вместе приехали и начали денлать такой маленький бойкот и спрашивать, почему мы с негативными анализами сидим дома? На что МОЗ сказал - сидите дома.

У підсумку Джесіка витратила дві тисячі гривень на тест та 10 днів на те, аби маючи негативний результат таки вийти із самоізоляції. Хоча у МОЗі обіцяли - процес здачі тестів для тих, хто перетнув кордон із Україною працює.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Людина, яка приїжджає із країни, віднесеної до червоної зони, вона повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів і встановивши у себе додаток Дій Вдома, але за її бажанням вона може пройти ПЛР-тестування будь-якої приватної лабораторії, яка акредитована центром громадського здоров"я, вся ця інформація є на сайт МОЗ.

До речі серед тих, хто прилітає до України, хворих на коронавірусну інфекцію - одиниці.

Анна Горбань, заступник головного лікаря клініки "Борис":

На наше щастя небагато, це не настільки розповсюджена вірусна інфекція і ми завжди питаємо людей, чи дотримувались вони гігієнічних засобів, як правило, так.

Для того, аби прискорити процес виходу із карантину, лікарі радять ретельно перевіряти перелік клінік, які заключили договір із Центром громадського здоров'я, інакше гроші на тест ви можете витратити даремно.