Заявление партии

Зе-власть деградировала до уровня внешней колониальной администрации. Единственным смыслом их правления, как и во времена Порошенко, стала реализация указаний внешних кредиторов, обеспечение прибылей для иностранных финансовых спекулянтов, распродажа национальных богатств и разорение украинских семей, за счет которых теперь богатеют чиновники и агенты внешнего управления. Пока Зе-команда окончательно не опустошила Украину, она должна вслед за своими предшественниками сложить полномочия и уйти в отставку.

В стране продолжает бушевать эпидемия, но до сих пор не решены проблемы финансирования больниц и закупки средств защиты для врачей. Экономика страны находится в тяжелейшем кризисе, большие проблемы с наполнением бюджета. По данным международных организаций к концу года за чертой бедности в Украине может оказаться более половины населения. Прежде всего, семьи с детьми и одинокие пенсионеры. В стране миллионы безработных, промышленность, фермеры и предприниматели, люди ждут от государства помощи. Поддержки ждут громады и регионы, пострадавшие от стихийных бедствий. Но эти вопросы Зе-власть не беспокоят. Во всех проблемах у этой бездарной власти виноват "високосный год" и помогать «второсортным», бедным людям они не собираются.

Глухая к требованиям украинского народа Зе-власть продолжает курс режима Порошенко — слушает и выполняет только указания МВФ: повышает тарифы, ограничивает господдержку экономики и населения, продолжает уничтожать медицину реформой Порошенко-Супрун. Поэтому кризис только усиливается, растет бедность и безработица, умирают отечественные медицина и образование. На этом фоне особенно вызывающим выглядит стремление власти и их политических партнеров из партии Порошенко снять мораторий на повышение зарплат бюрократам, менеджерам и агентам внешнего влияния в наблюдательных советах госкомпаний.

Владимир Зеленский требует созыва внеочередной сессии парламента, чтобы рассмотреть главный вопрос Зе-повестки — утвердить законопроект № 3708, разработанный "слугами" и фракцией Порошенко. Они хотят, вернуть своим людям во власти миллионные премии и зарплаты. Оказывается, что 47 тысяч гривен оскорбительно и ничтожно мало за "титанический труд" по разграблению и разрушению Украины.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить выполнение антинародных требований МВФ. Не превращать украинское государство в кормушку для себя, друзей Порошенко и агентов внешнего влияния. Чиновничий пир во время эпидемии, экономического кризиса и стихийных бедствий — демонстративное издевательство над гражданами. Вы обещали и клялись помочь стране, а не грабить ее.

Парламентская фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь", ни при каких условиях, не поддержит снятие ограничений на зарплаты чиновникам. Мы требуем от монобольшинства поддержать инициативу нашей фракции и принять разработанный нами законопроект №2795, который на постоянной основе ограничивает выплаты чиновникам, менеджерам и членам наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10 минимальных зарплат. Эпоху чиновничьих "кормлений" за счет государства и народа нужно прекратить раз и навсегда!

Настоящая беда Украины – не високосный год, а безответственная, бездарная, некомпетентная и жадная власть, находящаяся "под каблуком" у МВФ. Чтобы восстановить мир в стране, вырвать Украину из цепких лап кредиторов, обеспечить развитие экономики и повысить уровень жизни людей — это власть должна уйти. За это нужно сегодня бороться! Боремся вместе – вместе победим!