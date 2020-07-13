Статистика розповсюдження COVID-19 в Україні не знижується. За минулу добу в країні 612 нових випадків зараження. 15 людей померли від ускладнень. 385 осіб - одужали.

Загалом, з початку спалаху пандемії, коронавірус підхопили понад 54 тисячі українців, з них тисяча 398 випадків - летальні. Найбільше нових заражень у Львівській, Рівненькій та Закарпатській областях.