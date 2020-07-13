Трагічні новини з передової. Сьогодні Україна втратила двох своїх захисників. Один армієць загинув під час ворожого обстрілу з гранатометів поблизу Славного. Іще один боєць отримав смертельне поранення, підірвавшись на вибуховому пристрої в районі Зайцевого. Минулої доби - шістьох українських військових поранено. Ворог 16 разів відкривав вогонь.

Окупанти застосовували артилерійські комплекси, міномети, гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю. Бойовики цілили по укріпленнях ЗСУ біля Оріхового, Кримського, Мар'їнки та Кам'янки. Також напередодні супротивник обстріляв житлові квартали Авдіївки - жертв серед цивільного населення немає, - звітують у штабі Об'єднаних сил.