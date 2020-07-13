Анджей Дуда виграв другий тур президентських виборів у Польщі і залишиться на посаді на другий термін. Про це свідчать попередні результати голосування. За даними підрахунку майже ста процентів протоколів, за чинного президента проголосували понад 51 відсоток виборців. Суперник Дуди - мер Варшави та кандидат від партії "Громадянська платформа" Рафал Тшасковський - набрав майже 49 відсотків. Що означатиме результат волевиявлення для України - далі в сюжеті.

Боротьба видалася запеклою. Супротивники - чинний президент Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковський. Перший фаворит серед селян і прихильників традиційних цінностей. Тшасковський заручився підтримкою молоді та підприємців. Він єдиний з усіх кандидатів, хто під час кампанії звернувся до іммігрантів з України.

Рафал Тшасковський, кандидат у президенти Польщі:

Я хотів чітко сказати українській меншині: "Привіт" і хотів сказати: "Дякую". Понад усе за ваше терпіння та за те, що ви з нами.

Напередодні виборів розрив між кандидатами скоротився до кількох відсотків.

Радослав Марковський, політолог:

Однозначного фаворита немає. Багато що змінилося через пандемію. В умовах карантину нам довелося проводити опитування телефоном і в інтернеті. А це не найточніший спосіб.

Коронавірус дійсно вніс свої корективи. По-перше, вдарив по рейтингах чинної влади. А ще через карантин поляки обирають президента за так званою "гібридною" системою. Люди, які перебувають на самоізоляції, голосували не виходячи з дому поштою. Решта прийшли на дільниці. Аби проконтролювати такий незвичний процес - парламентська асамблея Ради Європи надіслала делегацію спостерігачів.

Юлія Льовочкіна, член комітету ПАРЄ з оцінювання виборів у Польщі:

Пандемия COVID-19 никоим образом не повлияла на процес выборов. И со своей стороны, будучи здесь в первом туре, во втором туре, я могу уверенно сказать, что выборы организованы очень хорошо. Люди хорошо понимают санитарные нормы, придерживаются социальной дистанции, находятся в масках.

Польський досвід може стати в нагоді і Україні. Вже на місцевих виборах цієї осені.

Юлія Льовочкіна, член комітету ПАРЄ з оцінювання виборів у Польщі:

Главное, чтобы люди были дисциплинированны и проинформированны. Что мы знаем в Украине - люди уже хорошо проинформированны и знают, как вести себя в общественных местах. Дополнительная информация на выборах. О количестве человек, которые могут находиться одновременно в избирательном участке, как должны выстраиваться очереди. Я думаю, это несложно, и это можно хорошо донести и обьяснить нашим избирателям. Я уверена что украинцы ничем не хуже, чем польские избиратели, и могут быть дисциплинированны, и я уверенна что будут дисциплинированны во время местных выборов которые возможно пройдут в условиях пандемии.

Хто стане президентом Польщі - офіційно оголосять у вівторок. Яким би не був результат, у відносинах Варшави й Києва суттєвих змін чекати не варто. І чинний президент, і його суперник вважають Україну стратегічним партнером.