Армения продлила режим чрезвычайного положения [ Редактировать ]
Власти Армении продлили режим чрезвычайного положения до 12 августа из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом. Это уже четвертое продление режима ЧП с начала пандемии. Об этом сообщают "Новости Армении".
ЧП в Армении объявили 16 марта. С тех пор его продлевали трижды. Сегодня, 13 июля, режим чрезвычайного положения продлили в четвертый раз.
По словам министра юстиции Рустама Бадасяна, правительство решило внести коррективы в документ, в частности - касательно требований к самоизоляции.
"Было определено, что оно дается устно, а при требовании со стороны адресата - и в письменном виде. Также предусмотрены исключения из нарушений порядка самоизоляции, когда человек по медицинским показаниям посещает медицинские учреждения для проведения обследования или сдачи лабораторных анализов", - сказал Бадасян.
Также были внесены изменения в требования по определению списка стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, список территорий, где запрещается организация и проведение общественных мероприятий, будет определяться решением правительства с возможностью коррекции со стороны коменданта региона.
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