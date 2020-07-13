В Одессе ужесточили карантин [ Редактировать ]
В Одессе городские власти приняли решение ужесточить карантин. Такое решение было принято для борьбы с распространением COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Так, в городе запрещена работа ночных клубов и заведений общественного питания с 23:00 до 07:00.
Ограничение касается также учреждений культуры (кроме кинотеатров).
Также будет усилен контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на побережье города.
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