По состоянию на понедельник, 13 июля, в Украине зафиксировали 54 133 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.

Медиками зарегистрировано 612 новых случаев инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 26 503 человека, в том числе за минувшие сутки 385 человек.

Умерли 1 398 человек, в том числе за минувшие сутки - 15 человек.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.