Уряд продовжив карантинні обмеження в Україні [ Редактировать ]
На карантині до осені. Уряд продовжив обмеження в Україні. І тепер ділитиме області за кольорами рівня небезпеки. Вивчатиме не лише статистику нових випадків зараження, а й ділитиме її на кількість населення в регіоні.
Переглядатимуть кольори раз на 5 днів. Зараз у антилідерах залишаються Львівська, Рівненська області та столиця. Загалом від учора на covid-19 захворіли ще 829 людей.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
В залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях, встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки від поширення COVID-19 коли немає перевищень, в області із зеленою зоною діють такі обмеження - в громадських будівлях маска або респіратор, масові заходи - не більше однієї особи на 5 кв м, проведення заходів у театрах, кінотеатрах із заповненістю не більше 50%, перевезення пасажирів тільки в рамках сидячих місць.
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