На карантині до осені. Уряд продовжив обмеження в Україні. І тепер ділитиме області за кольорами рівня небезпеки. Вивчатиме не лише статистику нових випадків зараження, а й ділитиме її на кількість населення в регіоні.

Переглядатимуть кольори раз на 5 днів. Зараз у антилідерах залишаються Львівська, Рівненська області та столиця. Загалом від учора на covid-19 захворіли ще 829 людей.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: