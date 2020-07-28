Длительная засуха в южных регионах страны, дожди и наводнения в западной части Украины привели к рекордному падению объемов сельхозпроизводства. В июне растениеводство рухнуло сразу на 56,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако, по словам народного депутата от "оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, власть не сделала ни одного шага, чтобы помочь фермерам.

"Если за первые 5 месяцев года темпы падения в отрасли составляли 2%, то по результатам первого полугодия они обрушились до 18,7% - это худший результат за всю историю Украины", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Народный депутат отметил, что по информации Госстата, драйвером падения в сельском хозяйстве стал обвал объемов сельхозпроизводства в отраслях растениеводства.

"Падение сельхозпроизводства зафиксировано практически во всех регионах Украины, но больше всего пострадала Одесская область, объем сельхозпроизводства в которой в первой половине 2020 (против первого полугодия в 2019) упал на 2/3, в т.ч. в отраслях растениеводства на 85,9%. Во многих хозяйствах области было потеряно 80-100% урожая, а общий ущерб, по разным источникам, оценивается в 6,5-15 млрд грн", - сказал оппозиционный политик.

Он напомнил, что ГСЧС Украины признала засуху в Одесской области чрезвычайной ситуацией природного характера государственного уровня, но правительство продолжает заниматься имитацией поддержки базовых отраслей экономики, рисуя слайды и раздавая пустые обещания.

"Украина остро нуждается в запуске эффективных многоканальных инструментов государственной поддержки агропромышленного сектора экономики. Без такой поддержки, мы можем потерять свой аграрный потенциал", - резюмировал Сергей Левочкин.