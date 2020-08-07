Жодного обстрілу українських позицій не зафіксовано минулої доби на Донбасі, - про це повідомили у штабі ООС. Водночас, згідно зі статистикою ОБСЄ, від 27 липня, відколи розпочався режим припинення вогню, місія зафіксувала сукупно 251 порушення.

У штабі ООС запевнили, що вже 11 добу серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Водночас, наші воїни напоготові адекватно відреагувати на дії противника у разі загрози.