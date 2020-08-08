В Україні стрімко зростає кількість заражених COVID-19 [ Редактировать ]
Хворих дедалі більше. В Україні стрімко зростає кількість заражених COVID-19. Сьогодні встановили черговий антирекорд. За минулу добу коронавірус виявили у майже півтори тисячі осіб, із них 91 дитина та 72 медпрацівники. Це вже четвертий антирекорд поспіль.
При цьому в МОЗ запевняють, зараз почали робити більше тестів. І за вчора їх провели рекордно багато - майже 40 тисяч. В лікарні забрали 294 людини. Померли - 27. Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві - тут теж абсолютний антирекорд 200 людей занедужали від учора.
А антилідерах також Одеська, Львівська та Харківська області. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли майже 80 тисяч людей. У МОЗ наполягають на посиленні контролю за дотриманням правил карантину.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Ми бачимо дуже суттєве погіршення ситуації. Я буду звертатися до своїх колег, які відповідають, в тому числі за контроль всіх наших заходів, обмежувальних заходів. Справа в тому, що якщо ми не змінимо нашого легковажного ставлення до COVID - це не якась політична іграшка, це реальна хвороба, яка кожного дня забирає життя, життя українців, кожного дня у нас збільшується кількість людей, які госпіталізуються, тому ми не можемо собі дозволити - ставитися легковажно.
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