Хворих дедалі більше. В Україні стрімко зростає кількість заражених COVID-19. Сьогодні встановили черговий антирекорд. За минулу добу коронавірус виявили у майже півтори тисячі осіб, із них 91 дитина та 72 медпрацівники. Це вже четвертий антирекорд поспіль.

При цьому в МОЗ запевняють, зараз почали робити більше тестів. І за вчора їх провели рекордно багато - майже 40 тисяч. В лікарні забрали 294 людини. Померли - 27. Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві - тут теж абсолютний антирекорд 200 людей занедужали від учора.

А антилідерах також Одеська, Львівська та Харківська області. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли майже 80 тисяч людей. У МОЗ наполягають на посиленні контролю за дотриманням правил карантину.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: