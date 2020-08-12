Закон про легалізацію грального бізнесу містить корупційні ризики - НАЗК [ Редактировать ]
Закон про легалізацію грального бізнесу містить корупційні ризики. А деякі положення суперечать один одному. Такого висновку дійшли в Національному агентстві із запобігання корупції. Відповідного листа відомство направило президентові. НАЗК застерігає, що впровадження закону у чинній редакції - призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів та унеможливить чесну конкуренцію і прозорість діяльності у сфері азартних ігор.
Глава держави ще не відреагував. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу в Україні, який Верховна Рада ухвалила перед літніми канікулами. Сьогодні документ опублікували в "Голосі України".
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