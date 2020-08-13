На ранок в Україні підтверджені 1592 випадки коронавірусу. Це новий антирекорд в статистиці захворюваності на CVOID-19. За минулу добу від ускладнень померли 22 людини. Вилікувалися 530.

Загальна кількість інфікованих - 38,5 тисяч. А з початку пандемії коронавірус діагностували у 86 тисяч українців. На сьогодні найбільше заражень на Харківщині, Львівщині і в Києві.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: