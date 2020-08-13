Рекорд за рекордом: в Україні різко погіршилась коронавірусна статистика [ Редактировать ]
На ранок в Україні підтверджені 1592 випадки коронавірусу. Це новий антирекорд в статистиці захворюваності на CVOID-19. За минулу добу від ускладнень померли 22 людини. Вилікувалися 530.
Загальна кількість інфікованих - 38,5 тисяч. А з початку пандемії коронавірус діагностували у 86 тисяч українців. На сьогодні найбільше заражень на Харківщині, Львівщині і в Києві.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Сьогодні у нас буде проведена комісія ТЕБ та НС комісія, яка встановить різні рівні епідеміологічної небезпеки на території країни. Окрім встановлення цих обмежень я буду наполягати я буду наполягати на чіткому дотриманні всіх правил, які будуть встановлені на території того чи іншого регіону, або міста, або району. Я вважаю, що ситуація дуже напружена, особливо в деяких регіонах.
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