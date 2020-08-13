ОПЗЖ будет бороться за права людей, которых сегодня власть лишает права голосовать - Юрий Бойко [ Редактировать ]
ОПЗЖ будет бороться за права людей, которых сегодня власть лишает права голосовать. Об этом Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил 13 августа в Северодонецке во время встречи с жителями Луганщины. В поездке по региону Юрия Бойко сопровождают народные депутаты Сергей Дунаев и Юлий Иоффе.
На встречу с Юрием Бойко приехали жители Лисичанска, Рубежного, Попасной, Попаснянского, Станично-Луганского, Старобельского, Беловодского и Новоайдарского районов. У всех к политику один вопрос: почему власть лишила их законных прав избирать местную власть.
"Единственная причина, почему это произошло, - потому что власть, не выполнив своих обещаний, боится и понимает, что ее ждет колоссальный провал. И он будет не только на Донбассе, а по всей Украине. Они обманули людей. Нет ни мира, ни борьбы с бедностью, нет нормальных коммунальных тарифов, да собственно все, что обещал президент, идя к власти, он и его "слуги" не выполнили", - сказал Юрий Бойко.
Он отметил, что особый цинизм власти в том, что в ОТГ, где ЦИК своим решением отменила выборы, работают предприятия, школы, больницы, люди ходят на работу, рождаются дети - это абсолютно мирные территории.
"Никакого отношения эти районы к проблемам, связанным с безопасностью, не имеют. И запретить людям выбирать местную власть здесь - это, конечно, пощечина и жителям Северодонецка, и Лисичанска, и Волновахи в Донецкой области", - подчеркнул Юрий Бойко.
Сопредседатель партии заверил, что "оппозиционная платформа - За жизнь" не оставит людей и окажет всю необходимую политическую и юридическую поддержку.
"Мы пошли в суд, мы зарегистрировали заявление о совершении преступления в ГБР, мы сейчас собираем голоса к петиции на сайте Президента Украины. И будем бороться за права людей, которых сегодня лишают права голосовать и выбирать местную власть", - сказал Юрий Бойко.
Напомним, 8 августа, ЦИК, исходя из выводов, направленных в Комиссию главами ВГА Луганской и Донецкой областей, приняла Постановление, согласно которому в 18 ОТГ местные выборы проходить не будут. ОП-ЗЖ считает данное решение антиконституционным и антинародным и требует его отмены.
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