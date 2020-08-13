Масштабні весняні пожежі в Україні: скільки років відновлюватиметься ліс [ Редактировать ]
А українські ліси вже почали відновлюватися - після масштабних пожеж цієї весни. Тоді протягом кількох тижнів згоріло майже 60 тисяч гектарів. Найбільше постраждав Чорнобильський заповідник. Наш Богдан Вербицький побував у зоні відчуження, щоб дізнатися, скільки років потрібно на повне відновлення лісу? Давайте подивимось.
Сотні загиблих тварин.
Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України:
Это, начиная от мышки, мышей, ежиков, зайцев, лисиц, которые не в состоянии были убежать.
Та згарища тисячі гектарів. На відновлення яких потрібно...
Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України:
60-80 лет. Вот вам сроки полноценного восстановления лесов Чернобыля.
КПП "Дитятки" - основний пункт пропуску до Чорнобильської зони. За шлагабумом - режимний об'єкт. До карантину щодня через пропускний пункт проїжджав з десяток автобусів із туристами. Але ми їдемо за своїм маршрутом - вглиб лісів. Зелено-коричневий каскад змінюється багряно-чорним.
Олександр Борсук, завідувач лабораторії флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника:
Це якраз одне з таких найбільш пошкоджених ділянок лісу, оскільки тут переважали соснові ліси.
Із завідувачем лабораторії заповідника, паном Олексанром, ми приїхали до колишнього дитячого табору "Казковий" - це приблизно за десять кілометрів від КПП. Усі ці дерева цієї весни були повністю знищені.
Олександр Борсук, завідувач лабораторії флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника:
Поступово деревина буде гнити, і впродовж 3-5 років дерева почнуть поступово падати. Років за п'ять близько половини цих дерев вже впаде природно. І утворяться вікна в цьому лісі, які поступово будуть відновлюватися.
Більшість - природним шляхом. Щоправда, без допомоги людей в заповіднику не обійтися. Біля доріг багато погорілої деревини, а це небезпечно.
Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:
Зараз ми обговорюємо, чи висаджувати штучно ну хоча б вздовж доріг дерева. Але в більшості, ми приходимо до висновку, що треба дати природи відновитися нормально, природно.
На цьому наголошують і в заповіднику. За словами Олександра, для лісу так буде значно краще. Проте є одне "але" - час на відновлення.
Олександр Борсук, завідувач лабораторії флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника:
Ми вважаємо що краще хай воно б стояло, його не чіпати і на місці цього лісу появиться новий ліс. Сосна до такого розміру, як ви можете бачите з цієї сторони, земної, це вона буде відновлюватися не менше 80 років.
Не чекати так довго, а відновлювати ліс уже тепер радять екологи. Бо величезні прогалини в лісах можуть спричинити пилові бурі.
Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги:
На місці цього лісу треба саджати нові дерева. І якщо ми цього не будемо робити, ці оголені площі будуть весь час продукувати пилові бурі, підняття і перенесення пилу, в тому числі радіоактивний.
Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України:
Одна пылевая буря, она снимает с одного гектара земли до 40 тон грунта. Вот масштаб.
Зарадити може лісова підстилка. Для її відновлення потрібно значно менше часу. У заповіднику, приміром, галявини вже повністю заросли.
Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги:
Це такий родючий шар, який тримає всю цю систему, всі ці рослини, кореневу систему. І відновлення трави досить швидко може відбутися.
Ці кадри зняли наступного дня після ліквідації пожеж. Табун коней Пржевальського блукає галявинами в пошуках їжі. Волонтери та працівники заповідника певний час підгодовували тварин. А ці фото зроблені в червні. Щойно відновилася трава, коні повернулися до звичного середовища існування. Загалом після пожеж тут, у Чорнобилі, повністю знищено від трьох до п'яти тисяч гектарів лісу.
по теме
Могла выжить, но оттолкнула спасателя: в Киеве женщина сгорела заживо (видео)
В Киеве на Троещине произошел пожар в квартире
Планету накрив найпотужніший метеоритний потік року
Мерехтливою красою нічного неба милуються земляни в різних куточках світу
Наслідки пандемії: економіка Британії пережила найбільший спад за всю історію
Тяжкі наслідки пандемії відчули і британці. Економіка країни пережила найбільший спад за всю історію. І вперше за 11 років - тут зафіксували технічну рецесію
Житлова криза у США: мільйони американців опинилися за крок до виселення
В Америці житлова криза. Мільйони американців, які втратили роботу і не можуть сплачувати оренду, опинилися за крок до виселення
Доля дев'ятирічної Вікторії Клундук залежить від небайдужих людей: як допомогти
Історія, яка не може не зачепити. Так сталося, що доля дев'ятирічної Вікторії Клундук зараз залежить від небайдужих людей