А українські ліси вже почали відновлюватися - після масштабних пожеж цієї весни. Тоді протягом кількох тижнів згоріло майже 60 тисяч гектарів. Найбільше постраждав Чорнобильський заповідник. Наш Богдан Вербицький побував у зоні відчуження, щоб дізнатися, скільки років потрібно на повне відновлення лісу? Давайте подивимось.

Сотні загиблих тварин.

Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України:

Это, начиная от мышки, мышей, ежиков, зайцев, лисиц, которые не в состоянии были убежать.

Та згарища тисячі гектарів. На відновлення яких потрібно...

Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України:

60-80 лет. Вот вам сроки полноценного восстановления лесов Чернобыля.

КПП "Дитятки" - основний пункт пропуску до Чорнобильської зони. За шлагабумом - режимний об'єкт. До карантину щодня через пропускний пункт проїжджав з десяток автобусів із туристами. Але ми їдемо за своїм маршрутом - вглиб лісів. Зелено-коричневий каскад змінюється багряно-чорним.

Олександр Борсук, завідувач лабораторії флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника:

Це якраз одне з таких найбільш пошкоджених ділянок лісу, оскільки тут переважали соснові ліси.

Із завідувачем лабораторії заповідника, паном Олексанром, ми приїхали до колишнього дитячого табору "Казковий" - це приблизно за десять кілометрів від КПП. Усі ці дерева цієї весни були повністю знищені.

Олександр Борсук, завідувач лабораторії флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника:

Поступово деревина буде гнити, і впродовж 3-5 років дерева почнуть поступово падати. Років за п'ять близько половини цих дерев вже впаде природно. І утворяться вікна в цьому лісі, які поступово будуть відновлюватися.

Більшість - природним шляхом. Щоправда, без допомоги людей в заповіднику не обійтися. Біля доріг багато погорілої деревини, а це небезпечно.

Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Зараз ми обговорюємо, чи висаджувати штучно ну хоча б вздовж доріг дерева. Але в більшості, ми приходимо до висновку, що треба дати природи відновитися нормально, природно.

На цьому наголошують і в заповіднику. За словами Олександра, для лісу так буде значно краще. Проте є одне "але" - час на відновлення.

Олександр Борсук, завідувач лабораторії флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника:

Ми вважаємо що краще хай воно б стояло, його не чіпати і на місці цього лісу появиться новий ліс. Сосна до такого розміру, як ви можете бачите з цієї сторони, земної, це вона буде відновлюватися не менше 80 років.

Не чекати так довго, а відновлювати ліс уже тепер радять екологи. Бо величезні прогалини в лісах можуть спричинити пилові бурі.

Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги:

На місці цього лісу треба саджати нові дерева. І якщо ми цього не будемо робити, ці оголені площі будуть весь час продукувати пилові бурі, підняття і перенесення пилу, в тому числі радіоактивний.

Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України:

Одна пылевая буря, она снимает с одного гектара земли до 40 тон грунта. Вот масштаб.

Зарадити може лісова підстилка. Для її відновлення потрібно значно менше часу. У заповіднику, приміром, галявини вже повністю заросли.

Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги:

Це такий родючий шар, який тримає всю цю систему, всі ці рослини, кореневу систему. І відновлення трави досить швидко може відбутися.

Ці кадри зняли наступного дня після ліквідації пожеж. Табун коней Пржевальського блукає галявинами в пошуках їжі. Волонтери та працівники заповідника певний час підгодовували тварин. А ці фото зроблені в червні. Щойно відновилася трава, коні повернулися до звичного середовища існування. Загалом після пожеж тут, у Чорнобилі, повністю знищено від трьох до п'яти тисяч гектарів лісу.