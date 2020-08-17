Шевченковский районный суд г. Киева 7 августа принял решение, которым обязал уполномоченное лицо Службы безопасности Украины безотлагательно, в течение 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных преступлениях, о которых сообщается в депутатском обращении-заявлении народных депутатов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина.

Медведчук и Кузьмин указывают, что 29 августа 2005 года между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США было подписано Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. Это соглашение предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на территории Украины в лабораториях, финансируемых США, а также обязывает по запросу американской стороны передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований. Финансирование деятельности лабораторий осуществляется полностью за счет США. При этом Украине запрещено раскрывать "чувствительную» информацию об американской программе, однако Пентагон получает доступ к государственным тайнам Украины, связанным с реализацией этих проектов.

Согласно обнародованной Посольством США в Украине информации, Соединенные Штаты используют биологические лаборатории Украины, в частности украинские национальные центры и референс-лаборатории отдельных инфекций на базе научно-исследовательских институтов и других учреждений микробиологического профиля, для реализации программы Министерства обороны США.

Ранее Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин указывали, что в местах размещения биолабораторий США регистрировались вспышки заболеваний. Так, в Тернополе в 2009 году возник вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине была вспышка холеры - умерли 33 человека. Через три года холеру диагностировали уже у 800 граждан, еще через год в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.

В январе 2016 года в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса, более 200 были госпитализированы. Двумя месяца позже в Украине было зафиксировано 364 смерти.

"Причина - свиной грипп, того же штамма грипп, который привел к мировой пандемии в 2009 году», - указали Медведчук и Кузьмин, добавив, что в 2017 году в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом этого же года аналогичные очаги инфекции были зафиксированы в Запорожье и Одессе, а осенью - в Харькове.