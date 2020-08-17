Масштабні акції протесту тривають у сусідній Білорусі. Значна частина громадян країни продовжує висловлювати свою незгоду з офіційними результатами президентських виборів.

Нагадаю, ЦВК країни оголосив, що понад 80% виборців 9 серпня начебто проголосували за кандидатуру Олександра Лукашенка, який, мовляв, тепер законно має сидіти в головному кріслі країни вже шостий термін поспіль. Натомість протестувальники вважають результати голосування фальсифікованими і вимагають відставки Лукашенка.

Сьогодні на акцію протесту вийшли працівники десятків білоруських заводів та фабрик. Навідався до мітингарів і сам, так би мовити, винуватець урочистостей - Олександр Лукашенко. Що з того вийшло, дивіться в матеріалі Ірини Іванової.

Десятки нестерпних хвилин довелося пережити сьогодні Олександрові Лукашенку. Президент вирушив у турне заводами та фабриками, працівники яких вийшли на страйк - проти насильства силовиків, за чесні вибори та зміну влади. Проте поступатися місцем Лукашенко поки що не має наміру.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

У тій чи іншій формі страйкують усі найбільші підприємства Білорусі. Десь окремі цехи, на інших заводах протестують лише в обідню перерву, деякі - зовсім зупинили виробництво. Опозиція провела акцію протесту в Мінську біля державного телебачення, яке вперто не помічає реальних подій в країні.

Марія Колесникова, представниця опозиційного штабу:

Ребята, я знаю, как вам страшно, я знаю, что вы боретесь со своим страхом. Но, поверьте, говорить правду - несложно, особенно, когда мы знаем, что нас большинство.

Дедалі більше активістів, які вийшли з СІЗО після затримання, звертаються до прокуратури зі скаргами на побиття та жорстоке ставлення. Таких заяв - понад 600. Свою підтримку білорусам висловила Світлана Тихановська - головна опонентка Лукашенка на виборах, яка від початку жорсткого розгону протестів виїхала у Литву.

Світлана Тихановська, кандидатка на посаду президента Білорусі

Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера - с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных, и в кратчайшие строки подготовили законодательную базу и условий для новых президентских выборов.

Не визнає результати голосування 9 серпня Велика Британія. Очільник тамтешнього МЗС закликав терміново розслідувати порушення на виборах. Таку ж позицію зайняв Європарламент.

Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і достовірні повідомлення вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон грата в Європейському Союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів.

Єдина країна, яка не лише визнала результати білоруських виборів, а й погодилася військовою силою навести там лад - Росія. Група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team виявила десятки вантажівок без номерних знаків, які двома російськими автошляхами рухалися у бік Білорусі. У Західному військовому окрузі збройних сил РФ заявили, що такої техніки у них на озброєнні немає. Європарламент закликає Росію не втручатися в ситуацію.