СБУ викрила агентів ФСБ на Херсонщині [ Редактировать ]
Служба безпеки викрила агентів ФСБ Росії, які діяли на території Херсонської області. Кілька місцевих мешканців під керівництвом колишньої чиновниці ОДА збирали інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ, а також про політичну обстановку в місті.
Під час обшуків правоохоронці виявили: засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації. Керівниці групи підготували підозру у державній зраді.
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