Служба безпеки викрила агентів ФСБ Росії, які діяли на території Херсонської області. Кілька місцевих мешканців під керівництвом колишньої чиновниці ОДА збирали інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ, а також про політичну обстановку в місті.

Під час обшуків правоохоронці виявили: засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації. Керівниці групи підготували підозру у державній зраді.