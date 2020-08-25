На Донбасі дотримуються режиму тиші [ Редактировать ]
На фронті минулої доби панував режим тиші. У лавах українського війська без втрат. Більше про ситуацію на Донбасі - Руслан Смєщук.
Степове сонце сідає за обрій. На окопи та бліндажі насувається ніч. Воїни готуються до найважчого чергування. Адже попри сучасне тепловізійне обладнання - ця пора доби потребує підвищенні пильності.
В ночнике так дуже и не видно, тому саме бильше на слух слухаем.
Андрій на фронті від початку війни. Більшість Днів незалежності із чотирнадцятого року він "святкує" в окопах. І "привітань" вогнем і залізом від бойовиків він дістав достатньо.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Починалося стрілецьке озброєння, потім великокаліберні кулемети, гранатомети, автоматичні гранатомети. Ну і закінчуючи 152 мм ствольною артилерією...гучно вітали.
Жодного пострілу. Схоже, що саме тиша - нервує армійців.
Лишень якоїсь миті біля окопів бойовиків здіймається пожежа. Чому - незрозуміло - бою не було. Можливо, розгорілася трава, яка тліла ще від денного підриву окопних мін. А потім настає ранок.
А це вже Краматорськ. Тут, як і в десятках фронтових та прифронтових містах і селищах, відзначають День незалежності. Часто теж із військовою технікою на вулицях. Це особливо надихає дітей.
Техника супер! Плюс еще разрешают по ней лазить и внутрь. Ага и еще новые виды транспорта, БТР, супер.
Ну а для тих, хто пам'ятає жахи окупації - цей день особливий.
Павло, житель Краматорська:
У меня гордость за то, что мы Украина. За то, что мы живем в свободной Украине. За то, что здесь прогнали сепаров, от которых мы тут натерпелись в 14 году. И я счастлив, что я живу в Украине.
А ось у фронтовій Авдіївці на поки що непідконтрольну територію запустили повітряні кульки в кольорах національного прапору та листівки зі зверненнями до патріотів в окупації.
по теме
Біля Водяного бойовики продовжують облаштовувати позиці
На фронті вже другу добу поспіль на всіх ділянках тихо. Обстрілів з боку противника не зафіксовано. Однак, поблизу населеного пункту Ужівка, російські найманці продовжують облаштовувати позиції у бік наших підрозділів біля Водяного
На Донбасі автомобіль з двома армійцями підірвався на міні
Зранку на сході країни ворожих обстрілів не зафіксовано. Бойових втрат серед українських захисників немає. Напередодні автомобіль з двома армійцями підірвався на міні
Війна на Донбасі: бойовики продожують збройні провокації
На фронті провокації з боку окупантів не припиняються - минулої доби зафіксували два ворожих обстріли. Неподалік Мар'їнки російські найманці били із підствольного гранатомета, а зі стрілецької зброї - біля Широкиного
Проміняв суші на окопи: військовий розповів про шлях від власного бізнесу до фронту
Минулої доби на Донбасі не зафіксували жодного ворожого обстрілу. Натомість помітили, що неподалік Трудівського ворог організував інженерне обладнання позицій у бік українських підрозділів
Візит на передову та нагороди військовим: на Донбасі Володимир Зеленський перевірив дотримання тиші та поспілкувався з населенням
Перевірити, чи дотримується ворог режиму тиші, на передову приїхав Володимир Зеленський. Президент упродовж двох днів також відвідав кілька населених пунктів Донецької та Луганської областей і поговорив із місцевими