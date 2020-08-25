На фронті минулої доби панував режим тиші. У лавах українського війська без втрат. Більше про ситуацію на Донбасі - Руслан Смєщук.

Степове сонце сідає за обрій. На окопи та бліндажі насувається ніч. Воїни готуються до найважчого чергування. Адже попри сучасне тепловізійне обладнання - ця пора доби потребує підвищенні пильності.

В ночнике так дуже и не видно, тому саме бильше на слух слухаем.

Андрій на фронті від початку війни. Більшість Днів незалежності із чотирнадцятого року він "святкує" в окопах. І "привітань" вогнем і залізом від бойовиків він дістав достатньо.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Починалося стрілецьке озброєння, потім великокаліберні кулемети, гранатомети, автоматичні гранатомети. Ну і закінчуючи 152 мм ствольною артилерією...гучно вітали.

Жодного пострілу. Схоже, що саме тиша - нервує армійців.

Лишень якоїсь миті біля окопів бойовиків здіймається пожежа. Чому - незрозуміло - бою не було. Можливо, розгорілася трава, яка тліла ще від денного підриву окопних мін. А потім настає ранок.

А це вже Краматорськ. Тут, як і в десятках фронтових та прифронтових містах і селищах, відзначають День незалежності. Часто теж із військовою технікою на вулицях. Це особливо надихає дітей.

Техника супер! Плюс еще разрешают по ней лазить и внутрь. Ага и еще новые виды транспорта, БТР, супер.

Ну а для тих, хто пам'ятає жахи окупації - цей день особливий.

Павло, житель Краматорська:

У меня гордость за то, что мы Украина. За то, что мы живем в свободной Украине. За то, что здесь прогнали сепаров, от которых мы тут натерпелись в 14 году. И я счастлив, что я живу в Украине.

А ось у фронтовій Авдіївці на поки що непідконтрольну територію запустили повітряні кульки в кольорах національного прапору та листівки зі зверненнями до патріотів в окупації.