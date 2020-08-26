Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Зе-власть не в состоянии обеспечить развитие страны и улучшить жизнь граждан. Некомпетентная и безответственная, она стала игрушкой в руках внешних кредиторов и загоняет Украину и украинский народ в кредитную кабалу, под колпак жесткого внешнего управления.

Ратификация кредитного Меморандума с Европейским Союзом, на который пошла Зе-власть и ее парламентские сателлиты, стала еще одним актом капитуляции Украины перед внешними кредиторами. В обмен на мизерную кредитную подачку от Европы Зе-власть согласилась вернуть миллионные зарплаты иностранным надсмотрщикам в наблюдательных советах. Под внешнее управление полностью передана судебная система. Теперь оценивать "квалификацию" и "добропорядочность" украинских судей будут иностранцы. Руководителей антикоррупционных органов невозможно будет назначить без одобрения из-за рубежа. Даже закупать лекарства в период эпидемии Украина не сможет без внешнего контроля.

Расплачиваться по внешним кредитам будет украинский бизнес и украинские семьи. По условиям кредитного соглашения с ЕС, а ранее и Меморандума с МВФ, бизнес ждет очередное ужесточение административного давления, а граждан - рост цен на газ и повышение коммунальных тарифов, закрытие "лишних" школ и больниц, сокращение субсидий и лишение социальной помощи.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться пересмотра всех кабальных кредитных соглашений. Мы будем требовать от власти провести реструктуризацию внешних долгов и направить средства Государственного бюджета на инвестиции в экономику, субвенции местному самоуправлению, помощь гражданам.

Политика сдачи суверенитета и ухудшения жизни людей должна быть прекращена. Украинский народ должен освободиться из-под внешнего управления. Власть, которой не хватает квалификации и профессионализма, чтобы управлять страной - должна уйти в отставку, а не обменивать на внешние займы интересы страны и украинского народа!