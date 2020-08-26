Зе-власть, которая не знает, как обеспечить развитие страны, просто набирает внешние долги и безропотно передает контроль над украинским государством иностранным кредиторам. Уже каждая третья гривня доходов госбюджета идет на погашение этих долгов. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

На внеочередной сессии 25 августа парламентское монобольшинство и его сателлиты продолжили губительную для страны политику по накапливанию кредитов, ратифицировав меморандум о финансовой помощи от Евросоюза.

"Они погружают страну и людей в долговую яму, выполняя за это любые требования и хотелки кредиторов. Еще вчера власть с помпой поздравляла граждан с Днем Независимости, а уже сегодня – безропотно отдала зарубежным кредиторам значительную часть этой самой независимости в обмен на очередной займ", – подчеркнул народный депутат.

Кроме возвращения космических зарплат иностранным наблюдателям, что было одним из условий кредита от ЕС, напомнил Юрий Бойко, все эти займы (Меморандум с МВФ, Меморандум с ЕС, - ред.) обставлены множеством политических требований.

"Власть уже согласилась на то, чтобы иностранные наблюдатели не только управляли государственными предприятиями через наблюдательные советы, но и оценивали «квалификацию» и «добропорядочность» украинских судей. Так вместо независимости судов и судейского самоуправления в Украине вводится тотальный внешний контроль над судебной ветвью власти", – отметил парламентарий.

Также, по его словам, внешним кредиторам передано право решающего голоса при назначении руководителей антикоррупционных органов.

"Руководство НАБУ, САП, нового агентства "по финансовым расследованиям", которое власть обязалась создать, будет теперь назначаться только с одобрения из-за рубежа. Даже за закупками лекарств теперь будут следить иностранные надсмотрщики и получать за это миллионные прибыли от украинского государства", – акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко подчеркнул, что власть без оглядки разменивает интересы страны и граждан на кредиты.

"Усиление административного давления на бизнес, высокие цены на газ и коммунальные тарифы. Закрытие школ и больниц. Урезание субсидий и сворачивание социальной помощи от государства. Это то, что в реальности получают украинские граждане от всех этих "кредитных меморандумов". К концу года соотношение государственного долга к ВВП превысит критический порог в 60%. А расплачиваться за долги власти будут украинские предприниматели и украинские семьи. Причем уже на многие поколения вперед", – акцентировал оппозиционный политик.

По его словам, всем уже совершенно ясно, что нынешняя власть не в состоянии управлять страной. "Власть сдает Украину в ломбард международным кредиторам. Пока наша страна еще не полностью разорена и не перешла под внешнее управление – эта власть должна уйти", – подчеркнул Юрий Бойко.