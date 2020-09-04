Начальник Запорожского областного управления лесного и охотничьего хозяйства задержан после получения взятки в размере 70 тыс. грн. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Чиновник требовал "вознаграждение" за то, что оставит на должности своего подчиненного.

По предварительной информации следствия, глава Запорожского областного лесхоза разработал преступную схему, по которой один их сотрудников государственного предприятия, входящего в структуру данного управления, должен был неофициально за наличные деньги сбывать часть сельхозпродукции, собранной в лесничестве.

При этом, в официальные отчеты ГП "Запорожское лесное и охотничье хозяйство" требовалось вносить недостоверную информацию о реальном количестве выращенной продукции, а наличные средства передавать руководству.

В случае, если сотрудник отказывался принимать участие в преступных замыслах руководства, его увольняли.

Следствием задокументированы неоднократные факты получения руководителем запорожского лесхоза взяток от подчиненных: 1 сентября - 10 тыс. грн., а 4 сентября - 60 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Тернополе на взятке в миллион задержали топ-налоговика.