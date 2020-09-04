Выходные в Киеве: куда пойти 5-6 сентября (афиша) [ Редактировать ]
Вот и приближаются первые осенние выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься в эти два дня, чтобы превратить их в незабываемый отдых. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 5-6 сентября.
Выставка цветов ко Дню независимости
На Спивочем поле работает традиционная ярмарка в честь Дня независимости Украины. На локации высадили более 300 тысяч цветов, создали множество интересных композиций в стиле вселенных Angry Birds, Белоснежки, Алладина, Микки Мауса и многих других фильмов и мультиков.
- Когда: 5-13 сентября, с 10:00 до 20:00
- Где: Спивоче Поле, улица Лаврская, 33.
- Сколько стоит: детский билет - 25 гривен, взрослый - 100 гривен, действуют скидки для льготников.
Киновернисаж под открытым небом
Каждый день в парке Шевченко можно пойти и бесплатно посмотреть фильм. Импровизированный кинотеатр расположен под открытым небом и там показывают много интересного. Там можно увидеть даже премьеры некоторых лент.
- Когда: ежедневно, в 21:00
- Где: парк имени Шевченка, возле одноименного памятника
- Вход свободный.
Выставка кинорекламы
На выставке "Кричать! Звать! Гореть!" представлены лучшие украинские киноплакаты 20-30-х годов прошлого века. Помимо плакатов, там есть еще листовки, вырезки из газет и оригинальные фрагменты фильмов. Все эти материалы очень долго собирали из архивов в единую интересную экспозицию.
- Когда: 5-6 сентября, с 12:00 до 19:00
- Где: "Довженко-Центр", улица Васильковская, 1
- Сколько стоит: 80 гривен, действуют скидки для льготников.
Выставка фиалок
Здесь можно будет посмотреть на красивые цветы, композиции из них и даже купить себе букетик. Помимо этого, на выставке будет возможность проконсультироваться со специалистами по поводу выращивания растений и приобрести необходимый для этого инвентарь.
- Когда: 5 сентября
- Где: Киевская водолечебница, улица Попудренка, 34
- Вход свободный.
Фестиваль кабриолетов
В Киеве такое мероприятие пройдет впервые. Днем по центральным улицам города проедет колонна кабриолетов, а вечером - пройдет танцевальная вечеринка, чтобы отметить это событие. Оно будет безопасным, ведь все карантинные нормы организаторами учтены.
- Когда: 5 сентября, 19:00
- Где: ТРЦ "Атмосфера", Столичное шоссе, 103
- Сколько стоит: от 1000 гривен. Билеты можно приобрести по ссылке.
Вечер джаза и вина в саду
Тут ничего и объяснять не нужно. На мероприятие нужно приходить тем, кто хочет послушать хорошую живую музыку, выпить вина и отдохнуть в хорошей компании. Атмосфера на мероприятии обещает быть спокойной и расслабляющей. Но организаторы предупреждают, что вино не входит в стоимость билетов.
- Когда: 5 сентября, 19:00
- Где: Ботанический сад имени Гришка, Тимирязевская, 1
- Сколько стоит: 300-450 гривен.
Современная мировая анимация
Здесь зрителям показывают лучшие современные анимационные ролики, отобранные для международного фестиваля Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Кстати, живые и онлайн-показы работают параллельно. Так что те, у кого нет возможности сходить на офлайновое мероприятие, могут посмотреть все ролики дома. Бесплатно это можно сделать здесь.
- Когда: 5-6 сентября
- Где: Киевский велотрек, улица Хмельницкого, 58
Цифровые инсталляции. Босх, Дали, Пикассо
Карантин постепенно проходит, так что для любителей чего-то интересного в ARTarea опять покажут сразу три выставки, посвященные трем гениям художественного искусства. "Пикассо: периоды гениальности", "Dali.Digital.Surrealism" и "Иероним Босх. Химеры, которые оживают". Вы сможете увидеть проекции, голограммы и визуальные эффекты, созданные в рамках творчества перечисленных художников.
- Когда: 5-6 сентября, с 11:00 до 22:00
- Где: ARTarea, улица Софиевская, 11-15
- Сколько стоит: 50-450 гривен, действуют скидки для льготников.
Утраченный мир динозавров
Сюда можно сходить и послушать интересные истории о динозаврах, а также увидеть настоящие окаменелости и реплики самых известных мировых экспонатов. После всего этого посетителям предложат пройти специальный квест прямо на территории природоведческого музея.
- Когда: 6 сентября, с 11:30 до 13:00
- Где: Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, улица Хмельницкого, 15
- Сколько стоит: 150 гривен.
В Киеве открывается первый "Музей науки"
Цель нового интерактивного пространства - показать связь формул и законов с повседневной жизнью и стать местом, где каждый может сделать первый шаг в науке.
Здесь вы сможете:
- увидеть двухметровую голограмму и 60-килограммовый кристалл;
- попытаться разбить закаленное стекло шаром для боулинга;
- увидеть собственный голос и изучить анатомию человека с помощью 3D-модели;
- покататься на велосипеде с квадратными колесами. Таких велосипедов в мире всего четыре;
- отправиться в космическое путешествие в комнате с технологией 360;
- составить из атомов соль и воду в дополненной реальности;
- запустить молнию в катушке Теслы и поуправлять роборукой;
- изменить цвет стеклянного потолка, давая на планшетах правильные ответы на вопросы из области науки;
- услышать мнения украинских ученых, узнать об их открытиях и достижениях. И многое другое!
Над 7 блоками экспозиции работали команды из Украины, США, Польши, Швеции и Канады.
- Где: ВДНХ, павильон №23 "Наука".
- Когда: 24 сентября.
- Стоимость. Организаторы предлагают три категории билетов: 50 гривен с человека - групповой билет для школьников (от 10 человек); 100 гривен - стандартный билет; владельцам карточки Visa - скидка 15%; бесплатный вход для людей с инвалидностью 1 и 2 группы и детей, чьи родители погибли во время военных действий на востоке Украины.
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