Вот и приближаются первые осенние выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься в эти два дня, чтобы превратить их в незабываемый отдых. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 5-6 сентября.

Выставка цветов ко Дню независимости

На Спивочем поле работает традиционная ярмарка в честь Дня независимости Украины. На локации высадили более 300 тысяч цветов, создали множество интересных композиций в стиле вселенных Angry Birds, Белоснежки, Алладина, Микки Мауса и многих других фильмов и мультиков.

Когда: 5-13 сентября, с 10:00 до 20:00

Где: Спивоче Поле, улица Лаврская, 33.

Сколько стоит: детский билет - 25 гривен, взрослый - 100 гривен, действуют скидки для льготников.

Киновернисаж под открытым небом

Каждый день в парке Шевченко можно пойти и бесплатно посмотреть фильм. Импровизированный кинотеатр расположен под открытым небом и там показывают много интересного. Там можно увидеть даже премьеры некоторых лент.

Когда: ежедневно, в 21:00

Где: парк имени Шевченка, возле одноименного памятника

Вход свободный.

Выставка кинорекламы

На выставке "Кричать! Звать! Гореть!" представлены лучшие украинские киноплакаты 20-30-х годов прошлого века. Помимо плакатов, там есть еще листовки, вырезки из газет и оригинальные фрагменты фильмов. Все эти материалы очень долго собирали из архивов в единую интересную экспозицию.

Когда: 5-6 сентября, с 12:00 до 19:00

Где: "Довженко-Центр", улица Васильковская, 1

Сколько стоит: 80 гривен, действуют скидки для льготников.

Выставка фиалок

Здесь можно будет посмотреть на красивые цветы, композиции из них и даже купить себе букетик. Помимо этого, на выставке будет возможность проконсультироваться со специалистами по поводу выращивания растений и приобрести необходимый для этого инвентарь.

Когда: 5 сентября

Где: Киевская водолечебница, улица Попудренка, 34

Вход свободный.

Фестиваль кабриолетов

В Киеве такое мероприятие пройдет впервые. Днем по центральным улицам города проедет колонна кабриолетов, а вечером - пройдет танцевальная вечеринка, чтобы отметить это событие. Оно будет безопасным, ведь все карантинные нормы организаторами учтены.

Когда: 5 сентября, 19:00

Где: ТРЦ "Атмосфера", Столичное шоссе, 103

Сколько стоит: от 1000 гривен. Билеты можно приобрести по ссылке.

Вечер джаза и вина в саду

Тут ничего и объяснять не нужно. На мероприятие нужно приходить тем, кто хочет послушать хорошую живую музыку, выпить вина и отдохнуть в хорошей компании. Атмосфера на мероприятии обещает быть спокойной и расслабляющей. Но организаторы предупреждают, что вино не входит в стоимость билетов.

Когда: 5 сентября, 19:00

Где: Ботанический сад имени Гришка, Тимирязевская, 1

Сколько стоит: 300-450 гривен.

Современная мировая анимация

Здесь зрителям показывают лучшие современные анимационные ролики, отобранные для международного фестиваля Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Кстати, живые и онлайн-показы работают параллельно. Так что те, у кого нет возможности сходить на офлайновое мероприятие, могут посмотреть все ролики дома. Бесплатно это можно сделать здесь.

Когда: 5-6 сентября

Где: Киевский велотрек, улица Хмельницкого, 58

Цифровые инсталляции. Босх, Дали, Пикассо

Карантин постепенно проходит, так что для любителей чего-то интересного в ARTarea опять покажут сразу три выставки, посвященные трем гениям художественного искусства. "Пикассо: периоды гениальности", "Dali.Digital.Surrealism" и "Иероним Босх. Химеры, которые оживают". Вы сможете увидеть проекции, голограммы и визуальные эффекты, созданные в рамках творчества перечисленных художников.

Когда: 5-6 сентября, с 11:00 до 22:00

Где: ARTarea, улица Софиевская, 11-15

Сколько стоит: 50-450 гривен, действуют скидки для льготников.

Утраченный мир динозавров

Сюда можно сходить и послушать интересные истории о динозаврах, а также увидеть настоящие окаменелости и реплики самых известных мировых экспонатов. После всего этого посетителям предложат пройти специальный квест прямо на территории природоведческого музея.

Когда: 6 сентября, с 11:30 до 13:00

Где: Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, улица Хмельницкого, 15

Сколько стоит: 150 гривен.

В Киеве открывается первый "Музей науки"

Цель нового интерактивного пространства - показать связь формул и законов с повседневной жизнью и стать местом, где каждый может сделать первый шаг в науке.

Здесь вы сможете:

увидеть двухметровую голограмму и 60-килограммовый кристалл;

попытаться разбить закаленное стекло шаром для боулинга;

увидеть собственный голос и изучить анатомию человека с помощью 3D-модели;

покататься на велосипеде с квадратными колесами. Таких велосипедов в мире всего четыре;

отправиться в космическое путешествие в комнате с технологией 360;

составить из атомов соль и воду в дополненной реальности;

запустить молнию в катушке Теслы и поуправлять роборукой;

изменить цвет стеклянного потолка, давая на планшетах правильные ответы на вопросы из области науки;

услышать мнения украинских ученых, узнать об их открытиях и достижениях. И многое другое!

Над 7 блоками экспозиции работали команды из Украины, США, Польши, Швеции и Канады.