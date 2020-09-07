Астрологи прогнозируют понедельник, 7 сентября, днем срывания масок и восстановления справедливости, избавления от иллюзий и заблуждений. Также, некоторым знакам Зодиака астрологи советуют провести этот день не поддаваясь эмоциям. Передает Ivona.

Овен

Если планируете сесть на диету, то сейчас самое время для того, чтобы это сделать. Только не покупайтесь на рекламные лозунги экспресс-диет. Только сбалансированная, не вредящая здоровью диета даст результат, и вы сможете очистить организм от лишних килограмм.

Телец

День благоприятен для финансовых операций, обращения в суд, оформления документов. Смело давайте деньги в долг - 7 сентября 2020 вы ничем не рискуете. Если же необходимо взять кредит, лучше это сделать сегодня. Отправляясь в магазин, запишите, кому и что необходимо купить. Так вы никого не забудете и сможете контролировать свои расходы.

Близнецы

Ваши положительные качества и творческий подход к решению проблем и поставленных задач приведут к положительным результатам. Хороший день для укрепления старых контактов и поиску новых. Вторая половина дня может показаться для вас довольно тяжёлой, поэтому постарайтесь сделать все намеченные дела с утра.

Рак

Избегайте перемен в любых областях своей деятельности, так как они могут обернуться совсем не той стороной, какую вы хотели бы видеть. Можно положиться на старые связи, которые откроют для вас новые перспективы. Старайтесь не конфликтовать с окружающими, все вопросы решайте миром.

Лев

Непростой и хлопотный день ожидает Льва. Вам даже захочется сбежать из города, чтобы вас никто не обнаружил. Зашиваться в работе, бытовых делах и семье - вам не привыкать. Но сегодня чересчур много заданий и обязанностей. Тем, кто занят бизнесом, не стоит отправляться в командировку. Есть вероятность, что планы не реализуются.

Дева

Вы наверняка хорошо проведете время. Этот день благоприятен для общения в неформальной обстановке, встреч с друзьями и романтических свиданий. Будет шанс восстановить какие-то старые связи, заручиться поддержкой давних партнеров. Нежелательно связывать себя деловыми обязательствами: выполнить их будет труднее, чем вам сейчас кажется. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы, неожиданные известия, которые поднимут вам настроение. Это время подходит для творческих занятий, приносит много новых идей и планов.

Весы

У Весов отпуск сейчас будет как нельзя кстати. Ваша энергия на исходе и вам необходимо сменить обстановку и зарядиться положительными эмоциями. Переведите свою жизнь в более спокойный ритм. Встречи с приятными людьми, новые впечатления помогут восполнить запасы жизненных сил.

Скорпион

Успех этого дня построен на достижениях прошлого. 7 сентября 2020 возвратятся прежние партнеры, появятся люди из прошлого - это могут быть одноклассники и даже друзья из раннего детства. Восстановите прежние связи - люди из прошлого станут играть важную роль в вашем будущем.

Стрелец

Благоприятный день для посещения новых для себя мест и путешествий. Ваши положительные качества и творческий подход помогут вам добиться поставленных целей. Успехи в личной жизни ожидаются весь сомнительными.

Козерог

Проявляйте больше инициативы. Но если на пути возникнет непреодолимая стена, не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Старайтесь избегать конфликтов. Возможно получение интересных предложений. Оптимизм и уверенность в своих силах помогут найти новых союзников.

Водолей

Сегодня будут многие испытывать нервишки Водолея на прочность. Вам нужно мысленно сгруппироваться и создать видимость внутреннего комфорта. В работе действуйте только по проверенной схеме. Не желательно применять что-то неординарное, это приведете к ошибкам. В разные инстанции предстоит обращаться тем, кто никак не получит документы.

Рыбы

Вы нервничаете, волнуетесь и беспокоитесь. А для успеха нужно делать прямо противоположное: сохранять самообладание, спокойно обдумывать каждый шаг и верить в успех своих начинаний. Старайтесь больше общаться с жизнерадостными, оптимистично настроенными людьми. Благодаря их поддержке вы сможете совладать с собственными эмоциями. Нежелательно проявлять инициативу в личных отношениях, она может быть истолкована неправильно. Прежде чем сделать какой-то важный шаг, подумайте, наступил ли благоприятный момент для него.

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