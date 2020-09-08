ОПЗЖ - единственная партия, которая борется за права избирателей Донбасса. Об этом 8 сентября во время рабочей поездки на Луганщину заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Люди, голосовавшие за Зеленского, задают вопрос: почему они могли голосовать за нынешнего президента и за парламент, а голосовать за местную власть им запретили? Об этом меня спрашивали люди из Золотого, Северодонецка, Лисичанска, Волновахи. Они недоумевают: как власть вообще могла пойти на такой шаг и нарушить их конституционные права?" – подчеркнул парламентарий.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет бороться за право жителей Донбасса избирать местную власть.

"Мы будем использовать все законные методы, чтобы защитить право людей избирать и быть избранными. С парламентской трибуны мы озвучили наше требование к президенту, чтобы он вмешался как гарант Конституции и обеспечил людям конституционное право голосовать на местных выборах. Мы уже подали в ГБР и прокуратуру заявления на тех руководителей, которые допустили нарушения и лишили права голоса полмиллиона граждан. Мы будем бороться за права жителей Донбасса, потому что без борьбы не будет победы", – резюмировал Юрий Бойко.