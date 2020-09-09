У Болгарії спалахнув пасажирський автобус [ Редактировать ]
Автобус із пасажирами загорівся в Болгарії. Спалахнув транспорт неподалік Софії під час руху. Ніхто не постраждав усі вчасно вибралися з салону. Згорів лише багаж.
На місце одразу прибули пожежники полум'я загасили. Автобус прямував до Стамбула. Що спричинило займання - наразі невідомо.
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