Конгрес США закликав Дональда Трампа провести власне розслідування щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Якщо застосування хімічної зброї підтвердять, конгресмени наполягатимуть на запровадженні додаткових санкцій проти РФ - найдієвішими вони вважають зупинення російського "Північного потоку-2".

Навальний перебуває у берлінській клініці "Шаріте". Німецькі фахівці підтвердили наявність в його організмі нервово-паралітичної речовиною групи "Новічок". Два дні тому його вивели з коми.