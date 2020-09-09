Трампа закликали розслідувати отруєння Навального [ Редактировать ]
Конгрес США закликав Дональда Трампа провести власне розслідування щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Якщо застосування хімічної зброї підтвердять, конгресмени наполягатимуть на запровадженні додаткових санкцій проти РФ - найдієвішими вони вважають зупинення російського "Північного потоку-2".
Навальний перебуває у берлінській клініці "Шаріте". Німецькі фахівці підтвердили наявність в його організмі нервово-паралітичної речовиною групи "Новічок". Два дні тому його вивели з коми.
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