На трасі Львів-Ужгород водій вантажівки збив двох ремонтників [ Редактировать ]
На трасі Львів-Ужгород водій "Газелі" збив двох ремонтників, які саме працювали на узбіччі. Один із них загинув, іншого - доправили в лікарню. Водій вантажівки був тверезий.
Попередньо правоохоронці встановили, що він не впорався з керуванням. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення.
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