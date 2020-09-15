Чиновникам світить до шести років ув'язнення

На оборудках із землею у Конча-Заспі вартістю понад пів мільйона гривень погоріли посадовці Козинської селищної ради. Чиновники передали в оренду на 49 років одній зі столичних приватних структур понад 27 гектарів землі рекреаційного призначення.

Суд наклав арешт на цю землю та заборонив її відчуження. Ділянки мають повернути у власність територіальної громади. А чиновникам світить до шести років ув'язнення.