У Конча-Заспі чиновники погоріли на хабарі [ Редактировать ]
На оборудках із землею у Конча-Заспі вартістю понад пів мільйона гривень погоріли посадовці Козинської селищної ради. Чиновники передали в оренду на 49 років одній зі столичних приватних структур понад 27 гектарів землі рекреаційного призначення.
Суд наклав арешт на цю землю та заборонив її відчуження. Ділянки мають повернути у власність територіальної громади. А чиновникам світить до шести років ув'язнення.
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