13 сентября на локации PM Fight Academy при поддержке PM Foundation Ukraine состоялась тренировка по женской самозащите для детей из социально незащищенных семей. Дети учились отрабатывать базовые навыки самообороны.

"Защищать себя - физически и психологически - нужно уметь каждому, особенно - девочкам. Поэтому я с радостью поддержала проведение детской тренировки по женской самозащите - это и командная работа, и новые навыки, которые помогут справиться со сложными ситуациями в будущем. Тренировка прошла в рамках программы "Спортивный наставник" Parimatch Foundation. Наша команда всегда рада помочь детям из социально незащищенных семей, научить их чему-то новому и дать возможность пообщаться со взрослыми, с которых можно брать пример", - президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

От проявлений насилия никто не застрахован, и нужно не только говорить об этом, но и действовать. В первую очередь - учиться защищать себя, преодолевать внутренние страхи и комплексы. Ведь эффективная защита состоит не только из техники и физической устойчивости, но и из внутренней уверенности.

"Самооборона учит девушек, в первую очередь, быть готовыми психологически и не испугаться применить полученные знания. Каждый должен уметь защитить жизнь, честь и здоровье, свои и своих близких", - рассказал Игорь Корчуков, тренер в PM Fight Academy по женской самозащите.

Тренеры PM Fight Academy рассказали, как лучше себя вести, и показали несколько приемов по самозащите. Подбор базовых приемов самозащиты для детей позволит ребенку не только спастись от нападений взрослого человека, но также и постоять за себя в том случае, когда ее регулярно оскорбляют сверстники.

Партнеры подготовили приятные подарки, которые очень порадовали детей.