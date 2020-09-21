Росія почала навчання "Кавказ-2020" [ Редактировать ]
Росія брязкає зброєю на східному українському кордоні. На території південного воєнного округу РФ почалися навчання "Кавказ-2020".
Участь беруть близько 80 тисяч вояків, з них тисяча - іноземці з Білорусі, Китаю, М'янми та Пакистану. Маневри триватимуть до кінця тижня. Кордон Південного воєнного округу Росії межує на сході з Україною і поширюється на територію анексованого росіянами Криму.
Минулого тижня в акваторію Чорного моря увійшов корабель НАТО, оснащений системами збору інформації. Загалом там чергує п'ять кораблів Альянсу.
На тлі російських навчань Україна проводить стратегічно-штабні маневри "Об'єднані зусилля". Вперше до такого вишколу залучать військові підрозділи країн-членів НАТО.
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