ОПЗЖ лидирует на выборах в Харьковский облсовет - опрос [ Редактировать ]
31,4% жителей Харькова и области, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Харьковский областной совет проголосовали бы за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 30,5% - "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українськi Новини".
При этом, 12,2% респондентов выбрали бы "Слугу народа", 9,3% - "Блок Юлии Светличной "Вместе".
Кроме того, 5,3% проголосовали бы за "Партию Шария", 4,3% - "Европейскую Солидарность", 2,5% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина".
Другие партии набрали меньше 1%.
Опрос проводился 2-9 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Харьковской области методом индивидуального интервью.
Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Харькова, 3% - для области.
Как сообщали Українськi Новини, согласно опросу, больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского.
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