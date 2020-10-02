Понад 30 пожеж досі гасять на Луганщині. Про це повідомили в ДСНС області. Найскладніша ситуація склалася уздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів. Там до зони ураження потрапив 31 населений пункт.

Полум'я дісталося замінованого узбіччя на контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська". Там почали вибухати боєприпаси, знищена майже вся інфраструктура. КПВВ - зачинили. За попередніми оцінками, загалом вогонь на Луганщині знищив понад 11 тисяч гектарів площі. Внаслідок пожеж загинуло 9 людей, 14 - госпіталізували. Слідство має кілька версій займання. Основні - обстріли бойовиків, самозагоряння та необачне поводження з вогнем.