Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Представитель партии власти Д.Арахамия "нагибает" ЦИК, чтобы не допустить крупнейшую оппозиционную партию на выборы в Николаевский городской совет.

Суды уже двух инстанций в Николаеве и Одессе установили факт законности регистрации нашей партии, несмотря на давление и то, что заявление о снятии с выборов Николаевского списка ОПЗЖ подала правящая партия "Слуга народа".

Партия "Слуга народа" стремительно теряет рейтинги, а сам Д. Арахамия заявил, что для правящей партии "будет полезно проиграть на местных выборах". Тем не менее, пользуясь "телефонным правом", Д. Арахамия оказывает давление на ЦИК с целью принятия незаконных решений об отмене регистрации Николаевского городского списка ОПЗЖ и политической расправы - роспуске нормально работающей Николаевской городской избирательной комиссии.

Мы заявляем, что подобные действия являются противозаконной попыткой фальсифицировать выборы в Николаеве.

Мы призываем ЦИК не поддаваться политическому давлению со стороны правящей партии и не принимать решений, которые дискредитируют членов Комиссии, нанесут ущерб украинской демократии и поставят под сомнение честность и прозрачность избирательного процесса.