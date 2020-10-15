По депутатскому запросу народных депутатов Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука В. В. и Нимченко В. И. 12 октября 2020 года Печерский районный суд г. Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное расследование по факту совершения должностными лицами государственного печатного издания "Голос Украины" преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной вражды, унижение религиозных чувств граждан Украины – верующих Украинской православной церкви).

Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц печатного издания, действия которых направлены на разжигание религиозной вражды и унижают достоинство прихожан УПЦ, что недопустимо в правовом государстве.

1 сентября 2020 года в государственном печатном средстве массовой информации "Голос Украины" была опубликована статья обозревателя газеты Светланы Черной под названием "Почаевская лавра – форпост "русского мира"", которая строится на обвинениях Украинской православной церкви, по сути, в противоправных действиях как "главной ударной силы агрессора". В статье утверждается, что Почаевская лавра является центром "русского мира", в котором происходит "настойчивое внедрение в сознание местного населения политико-идеологических конструкций "русского мира"". В публикации отмечается, что язык богослужений в Почаевской лавре – это "язык оккупанта", представляющий угрозу «в примитивной ценностно-мировоззренческой традиции, которую с московской, чужой нам почвы пересаживают на почву украинскую".

Также сообщаем, что за совершение преступления, предусмотренного статьей 161 УК Украины (разжигание религиозной вражды), ГБР проводится досудебное следствие в отношении экс-спикера А. Парубия за заведомо необоснованное обвинение и унижение человеческого достоинства священнослужителей и прихожан УПЦ восточного обряда.

Такая дискриминация со стороны государственного издания – это оскорбление человеческого достоинства миллионов граждан в связи с их религиозными убеждениями и языком богослужения, что недопустимо в правовом государстве и является преступлением. Мы становимся свидетелями того, что политику Порошенко (ее воплощением стали получение томоса и рейдерские захваты храмов и имущества УПЦ – единственной канонической православной церкви в Украине) сегодня продолжает и команда Зеленского. По сути, речь идет о навязывании псевдогосударственной политики разжигания религиозной вражды и ненависти и оскорблении чувств граждан из-за их религиозных убеждений.

Речь идет об оскорблении и унижении достоинства миллионов людей по религиозному и языковому принципу (только на Черкасчине с населением более миллиона человек 580 приходов).

"Оппозиционная платформа – За жизнь" в своей деятельности придерживается принципа идеологического многообразия, как и предусмотрено статьей 15 Конституции Украины, и того, что никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. Равноправие граждан независимо от их отношения к религии гарантировано Законом Украины. Мы отстаиваем идеологию равенства и независимости Украинского народа, и горе-идеологи, проповедующие раскол общества по религиозному и языковому признакам, будут привлечены к уголовной ответственности. По сути, за расколом общества идет и раскол государства, чего и хотят такие "вашингтонские реформаторы".

"Оппозиционная платформа – За жизнь", действуя в рамках правового поля, не позволит навязывать псевдогосударственную политику разжигания религиозной вражды и будет защищать священнослужителей и прихожан УПЦ, против которых сегодня уже запущен маховик унижения по религиозному признаку, признаку языка богослужения.

Председатель

Черкасской региональной организации

Политической партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь",

народный депутат Украины

Василий Нимченко