В Украине, как и во всем мире, люди должны получать базовый доход, чтобы не думать о том, как им выжить. Об этом в интервью "7 каналу" сказал Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Если ты сидишь в Киеве, то не увидишь и не почувствуешь, как и чем живет страна. Везде, куда бы я ни приезжал, я слышал колоссальный запрос на социальную справедливость. Люди задают один-единственный вопрос: почему мы выживаем, а они жируют? Пенсионеры и малоимущие просто криком кричат", – подчеркнул Юрий Бойко.

Политик отметил, что задача государства, правительства заботиться о том, чтобы у людей был достойный уровень жизни.

"Люди должны получать столько, чтобы не думать о пропитании и выживании. Во всем мире к этому уже пришли, это так называемый базовый доход. И нам тоже необходимо это сделать. Иначе, когда один может позволить себе колоссальную роскошь, а другой пытается найти средства на пропитание, это к добру не приведет, "– сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель оппозиционной политсилы назвал циничными и безответственными заявления премьера Шмыгаля о пенсиях.

"Когда глава правительства заявляет, что через 15 лет украинцы не будут получать пенсий, то это как минимум демонстрирует его профнепригодность. Ответственный премьер будет делать всё, чтобы заработала экономика, чтобы работали предприятия, отчислялись налоги, чтобы молодые трудоспособные люди не уезжали из страны, а имели возможность заработать здесь. А так получается, что власти всё равно, что уже до конца этого года половина украинских семей окажется за чертой бедности", - отметил политик.

По словам Юрия Бойко, после таких заявлений вообще нельзя оставаться премьер-министром.

"Вот так просто взять и оскорбить людей. Самое страшное, что люди, которые это услышали, поняли, что нет смысла честно работать, зарабатывать себе на пенсию, так как её всё равно не будет. А что после такого заявления делать людям? Уезжать, уходить в тень? Он реально триггер теневой экономики. Абсолютно циничное и безответственное заявление", – акцентировал Юрий Бойко.

Он также отметил, что нынешняя власть, даже не представляет, что люди говорят в ответ.

"Это ведь не единственное такое заявление власти. Продажа земли, легализация азартных игр и прочие подобные "инициативы" только ухудшают ситуацию в стране. Потому и рейтинг власти стремительно катится вниз. Люди оскорблены и унижены такими действиями. Выбирая эту власть, они хотели помощи и заботы, а их просто обманули и унизили", – сказал Юрий Бойко.

Учитывая сложившуюся ситуацию, нужно обязательно идти на выборы, подчеркнул Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"От местной власти зависит очень многое. И от того, кого мы выберем, зависит наше будущее. Наши проблемы, в первую очередь, будет решать власть на местах. Поэтому на выборы надо идти. Соблюдая меры предосторожности в период эпидемии, но обязательно прийти, проголосовать и изменить жизнь к лучшему", – резюмировал Юрий Бойко.