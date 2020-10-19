"Червона" зона України розширилася на вісім обласних центрів [ Редактировать ]
Відсьогодні "червона зона" розширилася на 8 обласних центрів - Харків, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Чернігів, Чернівці, Полтаву, Хмельницький, та на Сєвєродонецьк. І ще на кілька десятків райцентрів. "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків із цих міст. На станціях лише висаджуватимуть пасажирів.
Як сприйняли нове зонування від МОЗу жителі почервонілих міст - дивіться далі.
В Івано-Франківську, який відсьогодні в "червоній" зоні, особливих змін не відчутно. Восьма ранку, на зупинці громадського транспорту не проштовхнутися. Натовп пасажирів і черга маршруток.
Ігор, водій маршрутки:
Як працює громадський транспорт сьогодні? - В Звичному режимі. В мене ще не заповнений, ще багато вільних місць. Беремо сидячих переважно, якщо діти хіба до школи вчаться то один два стоячи.
Курсують і міжміські автобуси.
А ось режим роботи залізничного транспорту таки змінився. "Укрзалізниця" відсьогодні припинила продавати квитки зі станцій Івано-Франківськ. Поїзди зупинятимуться, але лише на висадку пасажирів. Сісти ж на потяг можна буде в найближчому місті Галич.
У місті відчинені всі ресторани та кафе. У звичному режимі працюють також державні та комунальні установи. Не вплинула "червона зона" і на роботу дитсадків та шкіл.
Ігор Максимчак, директор департаменту освіти Івано-Франківської міської ради:
Ми щодня два рази на день збираємо відповідну інформацію із закладів освіти, тобто повністю моніторимо ситуацію, а також ми дали право приймати закладам освіти те че інше рішення щодо переходу на дистанційну форму навчання.
У Департаменті освіти між учителями та батьками провели онлайн-опитування.
Марія Попович, директорка Івано-Франківського ліцею №7:
Більшість висловилися батьки за те, щоб ми навчилися у звичному режимі, більше 70 процентів батьків - у звичному режимі і деякі батьки хотіли, щоб був онлайн.
Лариса, бабуся учениці:
Тільки таке навчання, діти одичіли за цей карантин. Треба думати про дітей. Я за просте навчання з дотримання всіх вимог. Маски вітаміни, їда вчасно і все.
Загалом в Івано-Франківську на самоізоляції - 38 класів. На період виборчої кампанії із 23 до 27 жовтня - школи міста все ж перейдуть на дистанційний режим.
А от жителі Сміли на Черкащині звістку про "червону зону" зустріли масштабним мітингом. По всьому району зачиняються навчальні заклади, припиняють роботу їдальні, ресторани та кав'ярні, а також - торговельні точки із побутовими товарами. У перелік заборон не потрапили лише ринки та громадський транспорт.
Олександр Ніколаєв, підприємець зі Сміли:
Підприємці категорично з цим незгодні. Що таке громадський транспорт де, грубо кажучи, на 10 квадратів буде 15 людей і що таке невеликий промисловий магазин, де одна людина може зайти раз на пів-дня. Це перше. Друге - за ці дві неділі багато підприємців можуть просто не вижити і збанкрутувати. Наша держава не скасовує ні податки, ні ЄСВ і якщо я не заплачу, то мене ще і оштрафують.
Смілянські посадовці пообіцяли знову скликати комісію й розглянути можливість послаблення карантинних обмежень.
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