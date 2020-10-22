"Покажи мені Моне" від Бенксі продали за $10 млн [ Редактировать ]
У Лондоні за 10 мільйонів доларів продали картину британського вуличного художника Бенксі. Це удвічі більше, ніж планували вторгувати. Полотно під назвою "Покажи мені Моне" Бенксі створив 15 років тому.
Образ скинутих у ставок візків із супермаркету покликаний звернути увагу на забруднення довкілля. Бенксі - це художник, який досі зберігає у таємниці свою особу: невідомо, ані який він має вигляд, ані як насправді його звати.
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