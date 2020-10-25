В Житомире из 125 избирательных участков на момент открытия только на 15 были созданы надлежащие условия для голосования. На 40 участках вообще не было кабин для голосования – их начали монтировать утром и по состоянию на 13:00 на отдельных участках работа еще продолжалась. До того времени избиратели осуществляли свое волеизъявление, а иногда и до сих пор голосуют в кабинах, сделанных из подручных материалов.

Председателем территориальной избирательной комиссии в Житомире является Оксана Плис – представитель партии власти, как и большинство руководителей участковых избирательных комиссий в городе.

"Нарушения фиксируются по всей Украине, однако такого беспорядка, как в Житомире, нет нигде. Мы не исключаем, что это – сознательные действия представителей партии власти с целью сорвать выборы. Причиной, в частности, может быть низкий рейтинг "слуг" и почти нулевая вероятность победы на должность житомирского городского головы без фальсификации избирательного процесса", – так прокомментировал ситуацию народный депутат от ОПЗЖ Юрий Павленко.

Парламентарий посетил один из участков в Житомире, где зафиксировано нарушение.

"Мы уже обратились в ГУ Национальной полиции в Житомирской области с заявлением о том, что эта ситуация – результат спланированных действий, направленных на срыв выборов в Житомире, препятствование осуществлению гражданами своего избирательного права, нарушение тайны голосования. Требуем от сотрудников полиции провести необходимые следственные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных, к попыткам сорвать выборы в Житомире", – резюмирует Юрий Павленко.