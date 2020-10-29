Чтобы добиться успеха, следуйте советом того, чья жизнь кажется вам если не идеалом, то версией максимально к нему приближенной. За буднями этого бизнесмена в Instagram следит порядка 230 тысяч человек. Кто-то подписался ради эксклюзивов о киберспорте, другие ждут отзывы Алексея Костылева на популярные заведения в Киеве и за его пределами, но самое главное - это инсайды владельца сети премиальной доставки Ninja Sushi. Как за два года выстроить один из сильнейших брендов в СНГ-сегменте и без убытков пережить COVID19 - от первого лица.

Знать конкурента в лицо

Чтобы занять свое место на рынке, нужно четко понимать, за каким именно местом идет охота и что за рынок, собственно, предстоит покорять. Найти нишу, где не будет конкурентов, практически невозможно, однако и нырять в залив, заполненный акулами без соответствующей экипировки и подготовки тоже сомнительная затея. Каждую "акулу" крайне важно изучить: понять, почему именно ей клиент готов приносить честно заработанные и на какие критерии он смотрит в первую очередь.

Когда анализ проведен, на руках есть информация о каждом потенциальном конкуренте, разумно взвесить все за и против, трезво оценить свои шансы. Найдите силы признаться себе в том, что рынок перенасыщен, или же в нерентабельности вливаний уже на старте. Не бойтесь переключиться на другую сферу, зацепиться за новую идею, если цифры говорят сами за себя. Если же голос разума утверждает, что игра стоит свеч, то двигаемся к следующему этапу.

Собрать профи

Всегда приятно трудиться бок о бок с друзьями. Приятно, но не всегда продуктивно. В бизнесе результат все же стоит чуть выше личных симпатий и зоны комфорта. Если вы нацелены исключительно на победу, тщательно подумайте о том, кто сможет принести вам ее. Да, классные специалисты стоят денег, но на дистанции они сэкономят для вас гораздо больше. К тому же профессионалы способны сделать то, что многие недооценивают: они попросту избавят вас как руководителя от забот о мелочах и головной боли. Процессы запущены и дают плоды без постоянного вовлечения.

Создать стоящий продукт

История бренда начинается с названия и логотипа, с преимуществ перед остальными игроками рынка, с захватывающей истории и фишек, которые попадут прямиком в сердце вашего клиента. Приведу пример: Ninja Sushi - это уникальный проект, потому что премиальные суши подают не в ресторане, а привозят к вам домой. Таким похвастаются единицы, соперничать с ними за клиентов мы готовы. В каждом заказе владельцы домашних животных находят коробочки с кормом. Мелочь, а приятно. Еще и попадает в сторис, запуская сарафанное радио.

Извините за клише, но качество - залог успеха. Сегодня люди готовы платить, если понимают, за что именно. Отлаженный сервис, свежие продукты, вежливый персонал колл-центра, пунктуальные курьеры. Только все в комплексе дает необходимый эффект.

Держать руку на пульсе

Не стоит недооценивать планирование. Бизнес-проект в принципе не может существовать без четкого плана, без стратегии, которая пишется не за день, а порой даже и не за пару месяцев. Однако современный мир настолько динамичен, что непростительно недооценивать силу перемен. Держать руку на пульсе и оперативно вносить коррективы - это бесценное умение. Сегодня в кинотеатре вышел "Довод", а завтра в город приезжают известные музыканты? Вы разыгрываете пару билетов на сеанс и становитесь генеральным партнером концерта Hammali & Navai. Все просто.

Контролировать ситуацию

Смелые и креативные решения - это здорово. Это запоминается и создает лицо бренда, однако без приятных глазу маркетолога цифр гремучая смесь идей и вдохновения не стоит ничего. Некоторые затраты могут загнать вас в ловушку, а не вывести на новый уровень. Некоторые блогеры не дадут отклика. Некоторые фишки не будут пользоваться спросом.

Анализируйте, прежде чем принимать или отвергать. Порой мы даже не догадываемся, какие именно решения окажутся верными, однако по личному опыту скажу: таргетированная реклама и качественный контент вложений точно стоят. Нужно лишь определить, о каких суммах идет речь в вашем конкретном случае.

Вести диалог

Для клиента важно быть услышанным, важно знать бренд и иметь возможность задавать вопросы. Ему всегда приятно получить в ответ приветливый стикер или даже обменяться с представителем аккаунта шутками в комментариях. Быть на связи со своим клиентом - ключевое правило для компании.

Ninja Sushi ведут рубрику "вопрос-ответ" на сайте, в Instagram работают сразу два менеджера из разных часовых поясов, которые взаимодействуют с аудиторией практически круглые сутки: дают советы по поводу заказов, помогают устраивать сюрпризы и даже рассказывают, какой корм мы кладем в качестве бонуса. Также у нас есть колл-центр и отдел контроля качества для решения любых вопросов.

Масштабировать

Бизнес не должен стоять на месте. В идеале вектор развития нужно понимать еще в самом начале пути. Что вы ожидаете от своего проекта? Масштабирование в рамках одного города или страны? Продвижение других проектов под этим же брендом? Монетизация мерча или даже контента?

Когда все налажено, необходимо двигаться дальше, реализуя весь потенциал своей команды и своей идеи. Запуская доставку суши, мы знали, что в скором времени появится WOK, а за ним - бургеры, бар, здоровое питание и… А знаете, не буду раскрывать всех карт. Ключевое, что вы должны понять: не бойтесь мыслить масштабно и даже немножко мечтать.