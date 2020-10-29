Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман закликав чиновників різних рівнів оприлюднити свої статки і декларації на відкритих ресурсах, зокрема в соціальних мережах, і таким чином запровадити нову культуру відкритості влади. Про це він сказав в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

Володимир Гройсман наголосив, що сам, на різних посадах, доклав чимало зусиль, щоб Україна стала відкритою. "Я мав відношення до створення НАЗК, НАБУ і САП. Я вважав шо це правильно, бо хотів і хочу, щоб Україна була відкритою у боротьбі з корупцією. Я хочу чесності", - сказав політик.

За його словами, з огляду на останні події, в державі склалася надзвичайна ситуація. "Зараз негайно треба скликати позачергове засідання Верховної Ради України для прийняття законів про забезпечення безперервності декларування й відкритості. Я чотири рази проходив перевірки. І гордий тим, що я їх пройшов. Колеги - політики і чиновники - оприлюдніть свої декларації на сторінках у Фейсбуці, на своїх сайтах. Ми маємо запроваджувати нову культуру. Я хочу відкритості, і це правильно", - сказав Володимир Гройсман.