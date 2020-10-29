АМКУ оштрафовал "Интерпайп" Пинчука и еще три компании [ Редактировать ]
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 69,3 млн грн "Интерпайп" Виктора Пинчука и еще три компании за нарушение антимонопольного законодательства. Кроме "Интерпайп", были оштрафованы компании "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что АМКУ наложила штраф в связи со злоупотреблением монопольным положением на рынке поставки колес.
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В пресс-службе "Интерпайп" отмечают, что категорически не согласны с такими выводами АМКУ и намерены оспаривать решение АМКУ в судебном порядке.
"Как национальный производитель мы считаем такое решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях. Интерпайп будет оспаривать решение АМКУ в установленном законом порядке", - говорится в сообщении пресс-службы.
В компании также добавляют, что рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин.
"Подавая подобные жалобы в АМКУ недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции российских производителей. Напомним, что в отличие от украинского рынка, рынок РФ защитил себя от украинских колёс 39% заградительной пошлиной", - резюмируют в пресс-службе компании.
Напомним, ранее сообщалось, что компания "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года уплатила почти 2 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
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