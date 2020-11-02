Бывший финансовый директор "Укрзализныци" Андрей Рязанцев нанес госкомпании миллиардные убытки в пользу компаний Рината Ахметова.

Об этом сообщает "Голос" в своем расследовании.

"Наиболее известной схемой, на которой зарабатывал Ринат Ахметов, была "Роттердам+" его энергохолдинга ДТЭК. Впрочем, не менее важной задачей было сдерживание роста тарифов на грузоперевозки для его горно-металлургической монополии "Метинвест". С этой задачей блестяще для донецкого олигарха справился Андрей Рязанцев, внедренный в правление "Укрзализныци" в декабре 2016", - пишет издание.

Андрей Рязанцев появился в "Укрзализныце", но при этом никогда не работал в железнодорожной отрасли, лишь в банковском секторе. Команда Войцеха Балчуна пыталась повысить тарифы на грузоперевозки на 25%, и Рязанцев, в качестве финдиректора УЗ, должен был быть сторонником реформы, однако "ушел в тень, подставив Балчуна под огонь со стороны аграрных и металлургических ФПГ, возглавляемых "Метинвестом". Повышение тарифов было заморожено на 14 месяцев, до ноября 2017. "Укрзализныця" не получила дополнительных доходов.

"Рязанцева можно было уволить с должности финдиректора уже по итогам 2017, поскольку план по прибыли оказался проваленным: вместо ожидаемых 15 млрд грн компания получила всего 100 млн грн, то есть, в 150 раз меньше", - пишет издание.

Андрея Рязанцев после увольнения Балчуна и введения новых тарифов постом в Facebook"фактически признался в уголовном преступлении: возя грузы "Метинвеста" и ДТЭК по заниженным тарифам, "Укрзализныця" получила убыток минимум на 5 млрд грн", пишет издание.

На пост главы УЗ заступил Евгений Кравцов, которыйпредложил компромиссный вариант повышения тарифов–привязать их к индексу промышленных цен. Однако заявление Рязанцева о необходимости единомоментного поднятия тарифов в 3 раза сорвало переговоры. Грузовые тарифы "Укрзализныци" в 2018 году сохранились, прибыль компания получила в 3 раза меньше плана: 200 млн грн вместо 700. При Рязанцеве также выросла и расходная часть бюджета УЗ– "затраты на дизтопливо увеличиваются на 30%, на э/энергию – на 15%".

Как говорится в материале, в 2019 после провала своих проектов на выборах Ахметов лишился политического влияния, а Рязанцева отстранили от принятия решений в УЗ, переведя его на должностьдиректора по развитию бизнеса, где "он никак не проявил".

Сместив Рязанцева, "Укрзализныци" удалось провести многоэтапное повышение тарифов в течение года в среднем на 30%. Чистая прибыль компании за 2019 составила 3 млрд грн - рост более чем в 15 раз по сравнению с 2018. УЗ смогла погасить еврооблигации на $300 млн, что "свидетельствует о финансовом оздоровлении предприятия".

"На счету экс-финдиректора два проваленных года, успешная работа на благо донецкого олигарха Рината Ахметова и нанесение многомиллиардных убытков "Укрзализныци". Конец карьеры железнодорожника у экс-банкира выдался очень печальным: домашнее насилие, нарушение корпоративной этики и позорное увольнение. Хотя логичнее было бы, чтобы его работе финдиректора дали оценку правоохранительные органы, например, НАБУ. Причем, в случае с Рязанцевым, ущерб для государства подсчитать гораздо проще, чем от "Роттердам+", - говорится в материале.